Wielrenner Scarponi (37) overleden na aanrijding met busje

De Italiaanse renner van Astana werd zaterdagochtend tijdens een trainingsrit in zijn woonplaats Filottrano rond 8.00 uur geschept door een busje.

In 2011 schreef Scarponi de Ronde van Italië op zijn naam, nadat Alberto Contador werd gediskwalificeerd. In datzelfde jaar won hij ook de Ronde van Catalonië en de Ronde van de Alpen. In 2009 was hij de beste in de Tirreno-Adriatico.

Hij zou in mei als kopman naar de Giro d'Italia gaan als vervanger van Fabio Aru. Afgelopen week won de Italiaan nog de eerste etappe in de Ronde van de Alpen.

In zijn loopbaan kwam hij onder andere uit voor Acqua & Sapone, Libery Seguros en Lampre. Sinds 2014 stond hij onder contract bij Astana. In 2007 werd Scarponi achttien maanden geschorst vanwege banden met de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes.

De renner laat een vrouw en twee zonen achter. Vrijdagavond plaatste Scarponi nog een vrolijke foto met zijn kinderen.