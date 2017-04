Eindzege Thomas in Ronde van de Alpen, Pinot wint slotrit

Thomas behoorde tot een kopgroep in de 199 kilometer lange etappe over bergachtig terrein naar Trento. Datzelfde gold voor FDJ-renner Pinot, die als voornaamste concurrent van Thomas in het klassement enkele keren probeerde te ontsnappen.

Dat lukte hem pas in de laatste meters, waardoor hij wel de etappe won, maar niet het eindklassement. De Amerikaan Brent Bookwalter van BMC kwam als tweede over de streep en Thomas was de nummer drie.

In het klassement eindigde Thomas met een voorsprong van zeven seconden als Pinot als eerste. De coureur van Sky had een marge van twintig tellen op Domenico Pozzovivo (AG2R), de nummer drie.

Veel renners rijden de 'Tour of the Alps' ter voorbereiding op de Ronde van Italië. De Giro d'Italia begint op 5 mei op Sardinië en eindigt op zondag 28 mei met een tijdrit van Monza naar Milaan.