UCI schorst Grivko 45 dagen voor elleboogstoot tegen Kittel in Dubai

De schorsing van de 33-jarige Grivko, die uitkomt voor Astana, gaat op 1 mei in en loopt tot en met 14 juni, meldt de UCI in een korte verklaring.

Kittel streed op 2 februari in de door windvlagen en zandstormen geteisterde derde etappe van de Ronde van Dubai om een plek vooraan de waaiers en gaf Grivko daarbij een duwtje.

Vervolgens deelde de Oekraïner een klap uit, waar klassementsleider Kittel een bloedende hoofdwond aan overhield. Na een klacht van Quick-Step Floors, de ploeg van Kittel, werd Grivko uit koers gehaald.

Door zijn schorsing kan de vijfvoudig nationaal kampioen tijdrijden eventueel niet de Giro d'Italia rijden. Zijn deelname aan de Tour de France, die Grivko al negen keer reed, komt niet in gevaar.

Emotioneel

Na de etappe in Dubai had Grivko geen goed woord over voor de 28-jarige Kittel, die in de ogen van de Oekraïner voor een gevaarlijke situatie op de weg zorgde.

Grivko gaf echter toe dat hij zelf ook fout zat. "Ik werd emotioneel. Ik weet dat dit niets met wielrennen te maken heeft, maar het is in extreme situaties moeilijk om kalm te blijven."

Zondag kwam de Astana-renner nog in actie in de Amstel Gold Race. Hij reed de Limburgse klassieker niet uit. Zijn beste prestatie dit voorjaar was een dertigste plaats in de Italiaanse semiklassieker Strade Bianche.