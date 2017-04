Montaguti wint vierde etappe in Ronde van de Alpen

Achter Montaguti greep de Fransman Thibaut Pinot (Française des Jeux) de tweede plaats, de Australiër Rohan Dennis (BMC) werd derde. Geraint Thomas blijft leider in het klassement.

De rit van Bolzano naar Cles in Noord-Italië telde 165 kilometer. Kilian Frankiny (BMC), Hubert Dupont (AG2R) en Stefano Pirazzi (Bardiani-CSF) reden lange tijd vooruit, maar werden in de slotkilometer achterhaald door een grote groep, waarin Montaguti de snelste sprinter bleek.

Voor de 33-jarige Italiaan is het de eerste zege sinds hij in 2011 naar AG2R kwam. In 2016 eindigde hij als negentiende in het eindklassement van de Giro d'Italia. In 2012 schreef hij het bergklassement in de Ronde van Zwitserland op zijn naam.

Thomas

In de grote groep zat ook klassementsleider Geraint Thomas van Team Sky, die zijn woensdag veroverde leiderstrui behoudt. Vrijdag is de laatste etappe van de Ronde van de Alpen, die vorig jaar nog Giro del Trentino heette. De renners leggen dan 199 kilometer af over bergachtig terrein naar Trentino.

Veel renners rijden de 'Tour of the Alps' ter voorbereiding op de Ronde van Italië. De Giro d'Italia begint op 5 mei op Sardinië en eindigt op zondag 28 mei met een tijdrit van Monza naar Milaan.