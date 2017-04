Alles over Luik-Bastenaken-Luik: 'Geen Nederlandse opvolger Poels'

De traditionele bijnaam van Luik-Bastenaken-Luik is 'La Doyenne', wat zoveel betekent als 'de oudst aanwezige'. Die bijnaam is terecht, want met de eerste editie in 1892, is Luik-Bastenaken-Luik de oudste koers die nog verreden wordt.

Wout Poels won vorig jaar, door in een regenachtig Luik in de sprint heuvelop zijn drie medekoplopers te verslaan. De Nederlander in dienst van Team Sky kan zijn titel dit jaar niet verdedigen vanwege een knieblessure.

Parcours

De 103e editie van 'Liège-Bastogne-Liège' telt 258 kilometers. De koers in de Ardennen is haast geen meter vlak, maar toch staan er 'slechts' tien officiële heuvels op het programma. 'LBL' is er echter beroemd om dat op elk willekeurig moment een aanval geplaatst kan worden die mogelijk succesvol kan worden afgerond.

De twee hoogste klimmetjes (Côte de la Ferme Libert en de Col du Rosier) bevinden zich op een kleine tachtig kilometer van de finish. Op een dikke 35 kilometer van de meet en met een stijgingspercentage van gemiddeld 8,9 procent is de Col de la Redoute ook een echte kuitenbijter.

Met nog zo'n vijf kilometer voor de boeg moeten de renners de Côte de Saint-Nicolas, de laatste geclassificeerde heuvel, over maar dan volgt tot de streep nog een stijgend parcours van vijf procent. Een groot deel van het peloton zal zich daar afvragen waarom de finish niet ook tot een klim wordt gerekend.

(Bekijk hier het parcours)

Favorieten

'La Doyenne' is bij uitstek een koers voor explosieve klimmers en puncheurs. Wat dat betreft is Alejandro Valverde de topfavoriet. De Spanjaard van Movistar voelt zich als een vis in het water op een parcours als zondag. 'El Imbatido' eindigde in Luik al zes keer op het podium, waarvan drie keer op de hoogste trede. Tevens won Valverde woensdag op een vergelijkbaar parcours voor de vijfde keer de Waalse Pijl.

Michal Kwiatkowski werd in 2014 al eens derde in 'LBL'. De Pool in dienst van Team Sky heeft laten zien in vorm te zijn dit seizoen, met zeges in Strade Bianchi en Milaan-San Remo. Vorige week werd de oud-wereldkampioen tweede in de Amstel Gold Race en de man die hem toen versloeg, Philippe Gilbert, is er in Luik niet bij.

Ook de taaie Daniel Martin mag niet ontbreken in het lijstje favorieten. De Ier is een specialist in het korte, steile klimwerk en won Luik-Bastenaken-Luik al eerder, in 2013. Nu Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe door blessures ontbreken, is de Ier de onbetwiste kopman van de sterke Quick-Step-ploeg.

Nederlanders

Tom Dumoulin zou een outsider voor de winst kunnen zijn, maar de Limburger van Team Sunweb zal zondag in dienst rijden van zijn Franse kopman Warren Barguil, net als Lennard Hofstede, Sam Oomen en Albert Timmer.

Lotto-Jumbo vaardigt Bram Tankink, Steven Lammertink, Bert-Jan Lindeman en Antwan Tolhoek af in Luik. Maurits Lammertink, de oudere broer van Steven, zal namens Katusha voor zijn kans mogen gaan.

Verdere Nederlandse inbreng komt van Floris Gerts (BMC), Tom-Jelte Slagter (Cannondale), Marco Minnaard (Wanty), Michel Kreder (Aqua Blue Sport) en de gehele Roompot-selectie (Pieter Weening, Jeroen Meijers, Martijn Tusveld, Nick van der Lijke, Sjoerd van Ginneken, Etiene van Empel, Martijn Budding en Oscar Riesebeek).

Kenner

Dankzij zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik brak Steven Rooks op 22-jarige leeftijd door als wielrenner. In totaal reed de winnaar van de bolletjestrui in de Tour van 1988 'La Doyenne' twaalfmaal en finishte hij, inclusief zijn zege in 1983, liefst negen keer in de top tien.

"De heenweg naar Bastenaken is relatief eenvoudig. De moeilijkheden beginnen op de terugweg naar Luik, dat is echt een uitputtende afvalrace. De weersomstandigheden hebben altijd invloed, vaak heeft het peloton te maken met regen en kou, soms ook sneeuw. Het is lastig om het juiste moment te kiezen om weg te rijden, want wie sterk is, kan eraan blijven hangen."

"Dit is een koers voor specialisten. Als je wil winnen moet je er echt je doel van maken, je kan het niet zien als zomaar een trainingswedstrijdje. Daarom doen de meeste grote ronderenners ook niet mee, die willen het risico van de wedstrijd niet lopen. Een ongelukje zit in een klein hoekje en zou hun hele voorbereiding kunnen verpesten. Liever vermijden ze die nervositeit van het duwen, trekken, wringen en positie kiezen."

"Het parcours lijkt gemaakt voor Valverde. Dat kan hij als geen ander, zoals we al zagen in de Waalse Pijl. Maar 'LBL' is toch een ander verhaal, dat is zondag echt nog geen uitgemaakte zaak. Hij rijdt wel een fantastisch voorjaar en heeft natuurlijk in Luik al drie keer gewonnen. Valverde heeft het al bewezen, is in vorm en heeft een sterke ploeg. Dat maakt hem de grote favoriet."

"Dat Alaphilippe en vooral Gilbert er niet bij zijn is natuurlijk jammer, maar misschien juist wel heel gunstig voor Martin. Die is nu de onbetwiste kopman bij Quick-Step. Veel kanshebbers in één ploeg hebben is niet altijd een voordeel, het is handiger om de hele ploeg op een kopman te richten."

"Bij Greg Van Avermaet zou je verwachten dat, met alle inspanningen van dit voorjaar, de scherpte er een beetje vanaf is. Hij zou het zeker kunnen, maar het houdt een keer op. Soms heb je echter van die periodes dat alles lukt. Hij blaakt natuurlijk van het zelfvertrouwen. Hoe zwaarder de koers, hoe beter hij is. Het zou een enorme prestatie zijn, nadat hij tweede werd in Vlaanderen en won in Roubaix."

"De kans dat Wout Poels een landgenoot als opvolger krijgt, schat ik heel klein. Het is jammer dat Poels, Mollema en Gesink niet meedoen, dat zijn toch de mannen waar je iets van verwacht. Dumoulin zou dit moeten kunnen, maar die rijdt voor Barguil. Mocht er onderweg echter iets gebeuren met Barguil, dan kan Dumoulin het moeiteloos overnemen."

“Het parcours lijkt gemaakt voor Alejandro Valverde.” Steven Rooks

Top 10 van 2016

1. Wout Poels (NED, Sky)

2. Michael Albasini (Zwi, Orica)

3. Rui Costa (Por, Lampre)

4. Samuel Sanchez (Spa, BMC)

5. Ilnur Zakarin (Rus, Katusha)

6. Warren Barguil (Fra, Giant-Alpecin)

7. Roman Kreuziger (Tsj, Tinkoff)

8. Joaquim Rodriguez (Katusha)

9. Bauke Mollema (NED, Trek-Segafredo)

10. Diego Rosa (Ita, Astana)

Laatste Nederlandse winnaar

Wout Poels (2016)

Recordwinnaar

Eddy Merckx (vijf zeges, in 1969, 1971, 1972,1973 en 1975)

Deelnemende ploegen (kopmannen)

AG2R (Vuillermoz)

Aqua Blue Sport (Nordhaug)

Astana (Fuglsang, L.L. Sanchez)

Bahrain Merida (I. Izagirre)

BMC (Teuns, S. Sanchez)

Bora-hansgrohe (Majka)

Cannondale (Uran, Slagter)

Cofidis (Maté)

Dimension Data (Pauwels)

Direct Energie (Hivert)

FDJ (Vichot)

Katusha (Taaramae)

Lotto-Jumbo (Battaglin)

Lotto Soudal (Wellens, De Gendt)

Movistar (Valverde)

Orica-Scott (Abasini, Gerrans, Kreuziger)

Quick-Step Floors (D. Martin)

Roompot (Weening)

Sky (Kwiatkowski)

Sport Vlaanderen (Van Hecke)

Sunweb (Barguil)

Trek-Segafredo (Pantano)

UAE Emirates (Costa, Meintjes)

Wanty (Baugnies)

WB Veranclassic Aqua Protect (Warnier)