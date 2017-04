Oppermachtige Valverde wint Waalse Pijl voor vijfde keer

Op de laatse zeer steile meters reed Valverde overtuigend weg bij de concurrentie. De Ier Daniel Martin (Quick-Step Floors) werd tweede en de Belg Dylan Teuns van BMC derde. Beste Nederlander was Robert Gesink van Lotto-Jumbo op de vijftiende plaats.

Het was de vierde zege op rij van de 36-jarige Valverde. De eerste keer dat hij de Waalse Pijl op zijn naam schreef was in 2006 en in 2014, 2015 en 2016 was hij ook de snelste. In totaal heeft hij nu vijftien keer op het podium gestaan bij een Ardennenklassieker en daarmee evenaart hij recordhouder Eddy Merckx. Komende zondag is Valverde ook een van de topfavorieten bij Luik-Bastenaken-Luik.

Eerder op de woensdag was Anna van der Breggen de snelste bij de vrouwen. De olympisch kampioene kwam na 120 kilometer solo over de meet en pakte zo haar derde zege in de Waalse Pijl. Recordhouder bij de vrouwen is Marianne Vos met vijf overwinningen (2007, 2008, 2009, 2011 en 2013).

Zes minuten

De 81e editie van de Waalse Pijl kende een vroege ontsnapping. De Duitser Nils Politt, de Belg Olivier Pardini, de Brit Daniel Pearson en de Fransen Yoann Bagot, Fabien Doubey en Romain Guillemois reden lange tijd aan de leiding en kregen een maximale voorsprong van zes minuten.

Kans op succes had het zestal niet, omdat met name Movistar de koers controleerde. Op veertig kilometer van de meet waren de vluchters weer ingerekend. De Italiaan Alessandro De Marchi koos daarop de aanval en ook de Luxemburger Bob Jungels wist weg te komen.

Op weg naar de Côte de Cherave moest De Marchi tijdrijder Jungels laten gaan. De Luxemburger bouwde zijn voorsprong uit naar vijftig seconden.

Achter hem ontplofte op de voorlaatste helling de groep met favorieten. De Pool Rafal Majka en de Colombiaan Sergio Henao waren de eersten die het tempo verhoogden. Jungels zag zijn marge snel teruglopen en werd ingerekend, waarna de oppermachtige Valverde de concurrentie in de laatste meters achter zich liet.