Dubbelslag Geraint Thomas in derde etappe Ronde van de Alpen

Achter de 30-jarige Thomas legde ploeggenoot Mikel Landa beslag op de tweede plek. De 27-jarige Spanjaard was vorig jaar winnaar van de Alpenronde, toen nog bekend als de Ronde van Trentino. De Italiaan Domenico Pozzovivo eindigde woensdag als derde.

Door de etappezege verovert de Brit in Britse dienst de leiderstrui op Thibaut Pinot. De Fransman kon niet mee met de favorieten, eindigde als vijfde in de etappe en zakte naar de derde plaats in het klassement, achter Thomas en Pozzovivo.

De derde etappe werd woensdag gekleurd door drie vluchters die zeven kilometer voor de meet pas werden teruggepakt door het peloton. Vervolgens bestookten de toppers elkaar met aanvallen.

Pozzovivo en Landa slaagden er op vijf kilometer voor de finish in weg te rijden, maar Thomas ging in de laatste twee kilometer erop en erover. Landa kwam nog wel in het wiel, maar moest de zege aan zijn ploeggenoot laten.

Italië

Thomas en Landa rijden de 'Tour of the Alps' ter voorbereiding op de Ronde van Italië. De Giro d'Italia begint op 5 mei op Sardinië en eindigt op zondag 28 mei met een tijdrit van Monza naar Milaan. De Brit en de Spanjaard zullen in Italië het kopmanschap van Team Sky delen. Vele andere renners bereiden zich in de Alpen ook voor op de Giro.

De Ronde van de Alpen gaat donderdag verder in Italië, met een 165,3 kilometer lange etappe vanuit Bolzano/Bozen naar Cles.