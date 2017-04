Giro d'Italia herstelt traditie van paarse puntentrui in jubileumeditie

In 2010 werd de trui van het puntenklassement rood van kleur, maar de organisatie van de Giro d'Italia wil de komende jubileumeditie tradities in ere herstellen. De paarse trui is er een van.

Francesco Moser en Giuseppe Saronni, twee grootheden uit het Italiaanse wielrennen, wonnen de paarse trui ieder vier keer. Johan van der Velde was in de jaren tachtig driemaal winnaar van de paarse trui. Hij is de enige Nederlander die het puntenklassement in de Giro op zijn naam schreef.

De afgelopen twee jaar won Giacomo Nizzolo de rode trui. In een verder verleden werd het puntenklassement gewonnen door grote namen als Eddy Merckx, Gianni Bugno, Laurent Jalabert, Djamolidine Abdoujaparov, Mario Cipollini, Paolo Bettini, Alessandro Petacchi en Mark Cavendish.

Roze trui

De winnaar van het algemeen klassement in de Giro krijgt de roze trui. De blauwe trui gaat naar de beste klimmer en de witte trui is voor de beste jongere.

De honderdste Ronde van Italië begint vrijdag 5 mei op Sardinië en eindigt op zondag 28 mei met een tijdrit van Monza naar Milaan.

In 2016 ging de eindzege naar Vincenzo Nibali, die in de laatste dagen profiteerde van een valpartij van rozetruidrager Steven Kruijswijk. De Nederlander, die uiteindelijk vierde werd in het eindklassement, geldt ook dit jaar als de voornaamste troef van Lotto-Jumbo.