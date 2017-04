Van Avermaet start na vier jaar weer in Luik-Bastenaken-Luik

Eerder dit seizoen schreef olympisch kampioen Van Avermaet al de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix op zijn naam.

"Ik heb tot nu tot een goed voorjaar gehad en ik heb niets te verliezen in deze wedstrijd. Ik ben benieuwd hoe ver ik kan komen. Mijn laatste keer was vier jaar geleden, ik hoop dat ik nu een goed resultaat kan neerzetten", aldus de Belg op de website van zijn ploeg.

Van Avermaet kon zondag in de Amstel Gold Race niet meestrijden om de winst en eindigde als twaalfde. De winst in de Limburgse klassieker ging naar zijn landgenoot Philippe Gilbert, die Michal Kwiatkowski aftroefde op de eindstreep.

"Herstellen van Parijs-Roubaix of de Amstel Gold Race is een heel ander verhaal. Ik voel mij goed nu", aldus Van Avermaet. "Ik zal zondag geen favoriet zijn, maar we zullen zien hoever ik kan komen. Het is ook fijn om mijn voorjaar in eigen land af te sluiten."