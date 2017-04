Dagzege Dennis in Ronde van de Alpen, Pinot nieuwe leider

De Fransman Thibaut Pinot werd achter Dennis tweede en dat was genoeg om de leiderstrui over te nemen van Michele Scarponi, die maandag de openingsrit won. De Italiaan staat nog wel tweede in het klassement, voor de Brit Geraint Thomas, die dinsdag vijfde werd.

Het was de bedoeling om in het Oostenrijke Innsbruck, de finishplaats van de eerste etappe, te starten. Door de slechte weersomstandigheden klonk het startschot echter in het Italiaanse Vipeterno. Ook de passage over de Brennerpass werd geschrapt, omdat die ondergesneeuwd is.

De ingekorte etappe eindigde na 104,4 kilometer in het Oostenrijke Innervillgraten, in de deelstaat Tirol.

Trentino

Dennis gaf met zijn ritzege een vervolg aan zijn succesvolle seizoen. Eerder dit jaar won de BMC-renner al de Ronde van de Provence en werd hij Australisch kampioen tijdrijden. In de Tirreno-Adriatico boekte hij twee etappezeges en werd hij tweede in het eindklassement, achter Nairo Quintana.

De Ronde van de Alpen, voorheen de Ronde van Trentino, gaat woensdag verder met een 143,1 kilometer lange bergetappe van Villabassa/Niederdorf naar Funes/Villnöss.

Vorig jaar won de Spanjaard Mikel Landa de Alpenronde.