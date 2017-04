Gilbert mist Giro d'Italia door scheurtje in nier

Aanvankelijk werd gehoopt dat het slechts om een kneuzing van een nier zou gaan, maar onderzoek in het ziekenhuis toonde dinsdag aan dat er ook sprake is van een scheurtje, zo meldt Quick-Step Floors, de ploeg van Gilbert.

Ondanks de val wist de 34-jarige Gilbert de Amstel Gold Race wel te winnen. Na de finish werd de pijn heviger, waarna hij twee nachten in het ziekenhuis verbleef. Inmiddels is hij weer thuis, maar weet hij dus ook dat hij de Giro moet missen.

Gilbert besefte al eerder dat hij de Waalse Pijl van woensdag en Luik-Bastenaken-Luik op zondag moest laten schieten. Dat hij nu ook de Giro aan zich voorbij moet laten gaan noemt hij "een serieuze klap".

"De Giro is een mooie wedstrijd waar ik al enkele keren succes behaalde", aldus Gilbert. "Maar een blessure aan de nier is delicaat en er werd me aangeraden om niets te forceren. Daarom hebben we besoten om mijn rustperiode wat uit te breiden."

Etappezeges

Gilbert reed de Giro vier keer, in 2004, 2006, 2009 en 2015. Twee jaar geleden boekte hij twee etappezeges en in 2009 won hij één rit.

In 2016 ging de eindzege naar Vincenzo Nibali, die in de laatste dagen profiteerde van een valpartij van rozetruidrager Steven Kruijswijk. De Nederlander, die uiteindelijk vierde werd in het eindklassement, geldt ook dit jaar als de voornaamste troef van Lotto-Jumbo.

De Giro start dit jaar op zaterdag 5 mei op Sardinië en eindigt op zondag 28 mei met een tijdrit van Monza naar Milaan.