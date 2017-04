Gilbert mist Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik door scheurtje in nier

De 34-jarige Waal won zondag voor de vierde keer in zijn loopbaan de Amstel Gold Race door in de sprint Michal Kwiatkowski te kloppen.

Na de podiumceremonie en persconferentie bleef de coureur van Quick-Step Floors bleef echter last houden van zijn rechterzij, waarna hij voor onderzoek naa het ziekenhuis werd gebracht.

Daar kwam de lichte schade aan zijn rechternier aan het licht. Die had hij opgelopen bij een valpartij, eerder in de wedstrijd. Hij blijft ter observatie 24 uur in het ziekenhuis.

"Ik voelde weliswaar pijn na mijn val, maar ik kon gewoon doorgaan. De pijn verdween daarna ook, maar na de finish voelde ik die terugkeren", zegt Gilbert. "Gelukkig valt de schade mee en kan ik hopelijk over een week de training hervatten."

Voorjaar

Door de kwetsuur komt er een eind aan een ijzersterk voorjaar voor de Waal. Eerder won Gilbert al de Ronde van Vlaanderen na een indrukwekkende solo.

"Als ik terugkijk ben ik ontzettend trots op wat ik heb bereikt. Het is heel bevredigend om zowel op de kasseien als in de heuvelklassiekers competitief te kunnen zijn. Het is jammer dat ik de resterende koersen niet mee kan maken."

De Waalse Pijl staat voor woensdag op het programma. Luik-Bastenaken-Luik wordt op zondag verreden. De Waal won beide koersen in 2011. Dat jaar was hij ook de sterkste in de Amstel Gold Race.