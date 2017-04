Talent Oomen kent slecht debuut in Gold Race door 'nutteloze val'

"Ik had me mijn eerste kennismaking met de Amstel Gold Race heel anders voorgesteld", baalde de 21-jarige Oomen na de finish in Berg en Terblijt.

"Tot de valpartij was het supermooi, ik heb nog nooit zo vaak mijn naam gehoord langs de kant. Ik had ook best goede benen, maar er ging één keer iets gruwelijk mis en toen was het helemaal klote de rest van de dag."

Oomen viel toen hij in de bevoorrading een tasje met eten en drinken wilde aanpakken. "Het was echt een heel nutteloze val, dat maakt het nog extra zuur."

De jonge Brabander kon door het tasje in zijn hand zijn val niet breken, waardoor hij hard terechtkwam op de linkerkant van zijn lichaam. "Mijn vingers liggen goed open, maar het ergste is dat ik vol op mijn linkerschouder ben geklapt. Ik kon daarna niet echt meer aan mijn stuur trekken."

Motivatie

Oomen stapte desondanks snel weer op zijn fiets en op karakter reed hij de ruim 260 kilometer lange koers uit. Hij kwam als 64e over de streep, op ruim zeven minuten van winnaar Philippe Gilbert.

"Het voelde niet goed, maar de fans scandeerden zo vaak mijn naam, daar kreeg ik wel motivatie van om toch door te gaan."

De renner van Team Sunweb, die dit seizoen knap als veertiende eindigde in Parijs-Nice, weet nog niet of hij woensdag kan starten in de Waalse Pijl.

"We moeten eerst maar eens kijken hoe ik de komende dagen doorkom, vallen brengt altijd zoveel ellende met zich mee. De Waalse Pijl is al snel, dus het is even wachten hoe mijn lichaam reageert. Het heeft een flinke klap gehad."

De ongelukkig valpartij van Oomen paste in het beeld van Team Sunweb in de Amstel Gold Race. Wilco Kelderman en kopman Michael Matthews gingen ook onderuit, net voor de finale moest beginnen. Matthews eindigde nog wel als tiende.