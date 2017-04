Lotto-Jumbo hoopte op iets betere uitslag in Amstel Gold Race

"De mannen hebben de hele dag gestreden voor wat ze waard waren en dan moet je als ploegleider tevreden zijn", aldus Maassen na de finish in Berg en Terblijt voor de camera van NUsport. "Maar we hadden natuurlijk gehoopt op een iets betere uitslag."

Lotto-Jumbo begon zonder uitgesproken kopman of favoriet aan de door de Belg Philippe Gilbert gewonnen Amstel Gold Race. "We wisten dat we de koers niet konden winnen vandaag, daar misten we een echte topper voor", zei Maassen.

"Maar strijden konden we wel en dat hebben we in ieder geval gedaan. We wilden in een vroege ontsnapping zitten (dat lukte met Lars Boom, red.) en we wilden meedoen om een ereplaats. Het is net geen top tien geworden, maar we zaten er dichtbij."

Lindeman

Lindeman, afgelopen woensdag vijfde in de Brabantse Pijl, was de Lotto-Jumbo-renner die zich het meest liet zien in de finale in de koers door het Zuid-Limburgse heuvellandschap.

De 27-jarige Drent schoof mee toen Tiesj Benoot en Gilbert op veertig kilometer van de streep het tempo opvoerden op de Kruisberg en daarmee de uiteindelijk beslissende kopgroep forceerden. Ruim tien kilometer later, vlak voor de top van de Keutenberg, moest Lindeman echter lossen.

"Het was maar een klein verschil op de Keutenberg, maar uiteindelijk wel een wereld van verschil", stelde Maassen, die zag dat Paul Martens en Lobato ook net niet mee konden met de besten op de zeer steile heuvel. "Op de Keutenberg werd de koers beslist en we moeten accepteren dat we daar net iets tekortkwamen."

Groeien

Lindeman hield zelf een dubbel gevoel over aan zijn Amstel Gold Race. "Ik kwam heel goed uit op de Kruisberg, draaide met de eerste vier omhoog. Ik was blij dat ik meekon, maar in de laatste 100 meter voor de top van de Keutenberg moest ik passen.''

"Je wilt altijd meer, maar ik was wel blij dat ik mee kon. Nu hoop ik te groeien dat ik er ook tot het einde bij kan zitten. Daar wil ik naartoe.''

Volgens Maassen kan Lindeman zich ontwikkelen tot een renner die tot en met de absolute finale een hoofdrol kan spelen. "Dat denk ik wel, hij is goed bezig. Bert-Jan is een aanvallende renner en dat aanvallende moet hij vooral in zich houden, dat is zijn sterkste wapen."

"Hij moet proberen veel in beeld te rijden, veel in kopgroepen te rijden en dan pakt hij ergens wel zijn kans, zoals twee jaar geleden toen hij een etappe won in de Ronde van Spanje."