Gilbert vindt dat iedereen in kopgroep zege verdiende in Gold Race

Twee weken geleden won de 34-jarige Gilbert de Ronde van Vlaanderen door een solo van ruim vijftig kilometer. Zondag schoof de Waal in de Gold Race op veertig kilometer van de streep mee met een kopgroep, waaruit uiteindelijk hij en Michal Kwiatkowski om de zege sprintten.

"Het was een zware dag en opnieuw een lange inspanning", zei Gilbert. "Ik moet alle renners in de kopgroep bedanken, want iedereen werkte bijna 40 kilometer goed samen. Iedereen verdiende het om te winnen, maar er kan maar eentje de zege pakken."

De renner van Quick-Step Floors reed op de Bemelerberg, de laatste klim van de dag op zes kilometer van de finish, weg met oud-winnaar Kwiatkowski. "Met Kwiatkowski doorgaan is altijd leuk. Hij rijdt altijd mee."

"Kwiatkowski ging hard, maar ik zocht door de pijn heen mijn limiet. Ik zei tegen Kwiatkowski dat we gewoon samen tot de laatste kilometer zouden rijden en dan kon de beste winnen."

Perfect

De Pool van Team Sky leek even de beste te zijn in de sprint in Berg en Terblijt, want hij nam al snel een paar lengtes voorsprong op Gilbert. In de laatste vijftig meter ging de Belg toch nog op en over zijn medevluchter.

"Hij verraste me een beetje in de sprint, maar de wind stond op de kop", aldus Gilbert. "Dus ik raakte niet in paniek en focuste me op zijn wiel. Voor mij was het perfect."

De wereldkampioen van 2012 boekte zo na 2010, 2011 en 2014 zijn vierde overwinning in de Amstel Gold Race. "Ik koers graag in Nederlands Limburg. Ik ben blij met mijn vierde zege."

Bij zijn vorige drie overwinningen lag de finish nog bovenop of vlak na de Cauberg. Door een verandering van het parcours lag de laatste passage van de beroemde heuvel in Valkenburg dit jaar op negentien kilometer van de streep en hoefde er in de laatste 5,6 kilometer niet meer geklommen te worden.

"Ik ben blij met de nieuwe finale", stelde Gilbert. "Ik dacht dat het meer iets voor sprinters zou worden, maar uiteindelijk kwam er een mooie ontsnapping tot stand."