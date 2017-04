Gilbert schrijft voor vierde keer Amstel Gold Race op zijn naam

Gilbert, twee weken geleden ook de sterkste in de Ronde van Vlaanderen, was eerder de sterktste in de Limburgse klassieker in 2010, 2011 en 2014. Alleen de Nederlander Jan Raas (vijf) heeft nu meer overwinningen in de enige Nederlandse klassieker dan de renner die afgelopen zomer BMC verruilde voor Quick-Step Floors.

De 52e editie van de Amstel Gold Race werd lange tijd gekleurd door een kopgroep van twaalf man met daarin de Nederlanders Lars Boom (Lotto-Jumbo) en Tim Ariesen van Roompot-Nederlandse loterij. De maximale voorsprong van de groep was bijna acht minuten.

Het peloton, op aanvoering van BMC, wist elf van de twaalf renners na ruim 200 kilometer terug te pakken. Alleen de Fransman Fabien Grellier wist iets langer stand te houden. Vlak voor de Kruisberg werd hij echter ook opgeslokt door het peloton.

Lindeman

Op 39 kilometer van de meet ontstond er op de Kruisberg, de 29e van de in totaal 35 beklimming een nieuwe kopgroep met daarin de 34-jarige Gilbert . Ook Bert-Jan Lindeman van Lotto-Jumbo, de Australiër Nathan Haas en de Colombiaan Sergio Henao waren erbij.

Later wist Kwiatkowski daar ook bij aan te sluiten. Lindeman kon het tempo vlak voor de laatste beklimming van de Cauberg niet volgen en viel terug. Een achtervolgende groep met onder meer Greg van Avermaet en Alejandro Valverde kwam op tien seconden van de koplopers, maar verloor met nog twintig kilometer te gaan terrein.

Oud-winnaars Enrico Gasparotto (2012 en 2016) en Roman Kreuziger (2013) kwamen vlak voor de Keutenberg ten val en konden niet meer meedoen om de eindzege.

Albasini

De kopgroep, met daarin ook José Joaquin Rojas en Ion Izaguirre uit Spanje en de Zwitser Michael Albasini, wist toen dat het voor de zege mocht gaan rijden. Op de Bemelerberg, de laatste beklimming van de dag, reden Kwiatkowski en Gilbert weg bij de overige vijf.

Kwiatkowski, winnaar van de Amstel Gold Race van 2015, ging in de sprint-a-deux in Berg en Terblijt als eerste de sprint aan en leek op weg naar de overwinning, maar zag in de laatste meters Gibert tocht nog voorbij komen. Albasini kwam tien seconden later als derde over de streep.