Van der Breggen geniet van zege in 'heel bijzondere' Amstel Gold Race

"Het is echt heel bijzonder dat we nu eindelijk zo'n grote koers in Nederland hebben voor de vrouwen", aldus de 26-jarige Van der Breggen voor de camera van NUsport.

"Er zijn inmiddels al aardig wat World Tour-koersen, maar in Nederland hebben we er heel weinig. In het voorjaar is er een wereldbekerwedstrijd in Drenthe en dat was het eigenlijk wel. Met de Amstel Gold Race hebben we er nu een heel mooie koers bij."

De klassieker door het Zuid-Limburgse heuvellandschap werd zondag voor het eerst in veertien jaar ook gereden door de vrouwen. De vrouweneditie van de Amstel Gold Race stond eerder alleen tussen 2001 en 2003 op de wielerkalender.

"Op dezelfde dag koersen als de mannen is een goede manier om aandacht te krijgen voor onze sport", zegt Van de Breggen. "Er zijn al veel media en van dat podium kunnen wij gebruikmaken om mensen enthousiast maken voor het vrouwenwielrennen."

Erelijst

Met de olympisch kampioene kreeg de koers van racedirecteur Leontien van Moorsel een heel mooie naam op de erelijst.

Van der Breggen reed op acht kilometer van de streep op de top van de Bemelerberg weg uit een kopgroep en ze pakte direct een grote voorsprong. De renster van Boels-Dolmans kon daardoor optimaal genieten van de laatste passage over de overvolle Cauberg.

"Het was heel mooi en heel pijnlijk tegelijkertijd, want ik was helemaal kapot", zegt Van der Breggen met een glimlach.

"Het was heel speciaal om solo de Cauberg op te rijden. Door het geluid van de fans kon ik mijn ploegleider niet eens meer horen. Ik hoorde alleen maar de mensen, het was echt een kippenvelmoment."

Pieken

De Zwolse bewees zo nog maar eens dat ze kan pieken op het juiste moment. "Maar zo makkelijk als het eruitziet, is het niet. Echt topvorm plannen, is gewoon heel moeilijk."

"Ik had die topvorm eigenlijk al eerder dit jaar gepland, maar ik werd ziek in het voorjaar, dus ik reed nog niet heel lekker dit seizoen. Ik voelde de afgelopen weken wel dat de vorm eraan zat te komen en ik hoopte dat ik deze week goed zou zijn. Ik denk dat dat wel gelukt is."

Van der Breggen boekte in Zuid-Limburg haar eerste zege van dit jaar, nadat ze in 2016 een topjaar kende met onder meer de olympische titel, de Europese titel en winst in de Waalse Pijl.

"Deze overwinning staat nog net niet op gelijke hoogte met mijn olympische titel", lacht Van der Breggen. "Maar ik ben hier wel heel blij mee."