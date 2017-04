Anna van der Breggen soleert naar zege in Amstel Gold Race

Het is de eerste zege van het jaar voor de 26-jarige Van der Breggen, die in 2016 een topjaar kende met onder meer de olympische titel in Rio de Janeiro en winst in de Waalse pijl.

De Britse Elizabeth Deignan, ploeggenote van Van der Breggen bij de Nederlandse formatie Boels-Dolmans, eindigde op 55 seconden als tweede. De derde plek was voor Katarzyna Niewiadoma uit Polen én Annemiek van Vleuten. De fotofinish kon geen uitkomst bieden over wie van die twee als eerste over de streep was gekomen.

Deignan en Niewiadoma maakten in de laatste ronde van 18,5 kilometer deel uit van een kopgroep van drie, met verder de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Op de Bemelerberg dichtte Van Vleuten het gat naar dat drietal, Van der Breggen reed in haar slipstream mee om vervolgens meteen na de top alleen weg te rijden.

Deignan deed het afstopwerk en toen Van der Breggen met een voorsprong van 30 seconden de voet van de Cauberg bereikte, was de beslissing feitelijk al gevallen.

Kalender

De Amstel Gold Race voor vrouwen stond voor het eerst in veertien jaar weer op de kalender. De vrouwenkoers door het Limburgse heuvellandschap werd eerder alleen in 2001, 2002 en 2003 georganiseerd.

De rensters reden in totaal 121 kilometer over een vergelijkbaar parcours als dat van de mannen, die zondag voor de 52e keer de Gold Race rijden. De vrouwen kwamen onderweg zeventien heuvels tegen.

De Amstel Gold Race is de zesde koers van het jaar in de World Tour voor vrouwen.