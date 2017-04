Tankink voelt geen extra druk in Gold Race door matig voorjaar Lotto-Jumbo

"Wij voelen geen extra druk, omdat we hier eigenlijk met een totaal andere ploeg aan de start staan, die niks met de kasseienklassiekers te maken heeft gehad", zegt de 38-jarige Tankink op de Markt in Maastricht voor de camera van NUsport.

De enige Nederlandse World Tour-formatie start in de belangrijkste thuiskoers met Tankink, Lars Boom, Antwan Tolhoek, Bert-Jan Lindeman, Timo Roosen, Enrico Battaglin, Paul Martens en Juan José Lobato.

Van dat achttal hebben alleen Boom, Tankink en Roosen een aantal Vlaamse klassiekers gereden, koersen waarin Lotto-Jumbo amper van voren te zien was.

Volgens Tankink is daar wel een verklaring voor. "We hebben als ploeg onze focus wat verlegd naar het rondewerk en daarmee hebben we de klassiekers iets naar de achtergrond verschoven."

"Dat dit dan het resultaat is, is heel vervelend. Dat vinden wij ook allemaal, maar dat is wel de consequentie van wat je doet met een ploeg. Als je het voorjaar bekijkt, dan hebben we in alle rondes heel erg goed gescoord. Dat is het positieve verhaal."

Giro

Tankink, die daarmee bijvoorbeeld doelt op twee ritzeges van ploegmaat Primoz Roglic in de Ronde van Baskenland, richt zich zelf in de eerste helft van 2017 ook vooral op de Ronde van Italië.

Daar wil hij zijn kopman Steven Kruijswijk aan de zege helpen, iets wat in de Giro van vorig jaar leek te lukken totdat een valpartij in de op twee na laatste etappe roet in het eten gooide.

"Als het dit jaar wel lukt met Kruijswijk in de Giro, dan zijn onze mindere uitslagen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix snel vergeten", zegt Tankink.

Ambities

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Nederlandse ploeg zondag zonder ambities is gestart in de Amstel Gold Race. De ploeg heeft geen uitgesproken kopman en lijkt in het Zuid-Limburgse heuvellandschap dus niet tot de finale te moeten wachten.

"Dat is absoluut de insteek", stelt Tankink. "We hebben niet de favoriet in huis en ook niet het sterkste blok, dus het is heel erg afwachten wat de rest gaat doen een daar de kans in zoeken."

"Dat betekent met een groepje proberen vooruit te komen op een goed moment. Dat is in ieder geval mijn enige kans om te winnen."

Lars Boom zit in de vroege ontsnapping die al snel zeven minuten voorsprong op het peloton pakte.

De Amstel Gold Race is om 10.26 uur begonnen in Maastricht. De finish wordt na bijna 265 kilometer rond 17.00 uur verwacht in Berg en Terblijt.