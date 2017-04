Theo Bos (33) denkt na teleurstellend WK aan afscheid

"Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Misschien is het nu wel tijd om te gaan", zegt Bos tegen de NOS.

Bos kwam in Hongkong duidelijk tekort voor een plek in de finale. "De klok liegt nooit en een gat van 1,6 seconde met de nummer één is heel erg groot. Ik ben op dit moment niet goed genoeg. Dat is de realiteit."

In 2005 werd Bos nog wereldkampioen op het onderdeel. In totaal veroverde hij vijf wereldtitels.

Onoverbrugbaar

"Ik ben 33. Ik ga geen reuzensprongen meer maken en het gat met de wereldtop, zeker op de sprint, is onoverbrugbaar", beseft de Gelderlander. "Sprinten vind ik eigenlijk het mooiste aan baanwielrennen en dat niveau ga ik zeker niet meer halen."

Bos wil geen overhaaste beslissing maken. "Vorig jaar reed ik nog naar het zilver op de kilometer en nu kom ik er bij lange na niet aan te pas. Ik ga kijken naar wat ik afgelopen halfjaar heb gedaan en wat ik kan verbeteren."

Het WK in Apeldoorn volgend jaar kan een mooi afscheid zijn voor de routinier. "Dat zou een mooi laatste doel kunnen zijn", zegt Bos. "Maar er zijn vijf, zes sprinters in Nederland die ontzettend hard rijden, dus ik moet me ook nog maar eens zien te plaatsen."