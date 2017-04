Wild verovert brons bij puntenkoers op slotdag WK baanwielrennen

Na het zilver op het omnium greep Wild op de puntenkoers het brons. Wild moest de wereldtitel laten aan de Britse Elinor Barker. De Amerikaanse Sarah Hammer werd tweede.

Voor de Nederlandse ploeg was het de vierde medaille. De teamsprinters pakten op de eerste dag zilver, Harrie Lavreysen deed dat zaterdag op de sprint.

Braspennincx

Braspennincx kwam in de finale op het onderdeel keirin tekort voor eremetaal. Ze eindigde in Hongkong als vijfde in de finale. De Duitse Kristina Vogel won het goud. Ze hield de Colombiaanse Martha Bayona en de Belgische Nicky Degrendele achter zich.

In haar heat wist Braspennincx zich als tweede te kwalificeren voor de finale. Laurine van Riessen strandde in de andere heat, waarin ze niet verder kwam dan de vijfde plek. Ze won de troostfinale en eindigde daarmee op de zevende plek.

Braspennincx (25) werd in 2015 al eens tweede op een WK. De sprintster werd daarna getroffen door een hartinfarct, maar keerde terug op de baan en ging zelfs nog als reserve mee naar de Spelen van Rio.

Bos

Voor Theo Bos liep het toernooi uit op een teleurstelling. De voormalig wereldkampioen sprint, die in 2016 terugkeerde op de baan, haalde op de kilometer tijdrit de finale niet.

Bos, vorig jaar op dat onderdeel nog goed voor zilver op de WK van Londen, realiseerde in de kwalificaties slechts de zestiende tijd: 1.02,024.

In de ploegkoers eindigde het Nederlandse duo Wim Stroetinga en Yoeri Havik met vijf punten op de achtste plaats. Frankrijk greep op het afsluitende onderdeel van het WK goud, voor Australië en België.

Apeldoorn

De WK worden volgend jaar in Apeldoorn gehouden, zo maakte de internationale wielerunie UCI in Hongkong bekend. Eerder was al bekend dat de Gelderse stad het toernooi vrijwel zeker mocht organiseren.

Het is voor de tweede keer dat Apeldoorn de beste baanwielrenners van de wereld mag ontvangen. Het WK van 2011 vond ook al in de stad plaats. De wielerbaan van het Omnisport werd vorig jaar grondig gerenoveerd. Op de nieuwe houten baan werd vorig jaar november al een wereldbekerwedstrijd verreden.

Het WK begint volgend jaar op 28 februari en eindigt op 4 maart. Het is nog niet bekend waar het WK-baanwielrennen in 2019 wordt gehouden. Berlijn is voor 2020 als gastheer aangewezen.