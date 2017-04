Zilveren Lavreysen was al blij dat hij bij WK mocht starten op sprint

"Ik was al blij dat ik de sprint mocht rijden, dat hoorde ik pas na de teamsprint", aldus de pas 20-jarige Lavreysen in Hongkong tegen de NOS. "Dat het dan zo uitpakt. Dat is heel vet!"

De jonge baanrenner uit Brabant rekende op weg naar de finale af met sterke tegenstanders als de Brit Ryan Owens en de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins.

In de eindstrijd moest hij in twee heats zijn meerdere erkennen in de Rus Denis Dmitriev, die vorig jaar bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro brons veroverde.

Superblij

De tweede plaats was ook een zeer bijzondere prestaties, want met 20 jaar en 32 dagen is Lavreysen de jongste winnaar van een WK-medaille op de sprint in 23 jaar.

"Ik had dit niet verwacht, ben echt superblij", zegt de voormalig BMX'er, die eerder bij de WK in Hongkong met de Oranje-ploeg ook al tweede werd op de teamsprint. "Bij mijn eerste WK twee keer zilver halen, dat kan ik bijna niet beseffen"

Lavreysen legt zich er dan zonder veel problemen bij neer dat zijn Russische tegenstander te snel voor hem was in finale.

"Dmitriev was dit sprinttoernooi supersterk. Ik was al heel blij dat ik in de finale kon komen, maar de Rus was nog net een stukje te sterk voor mij."