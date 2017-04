Lavreysen grijpt zilver op sprint bij WK baanwielrennen

De pas 20-jarige Lavreysen moest de zege in beide heats in de finale aan de Rus laten. Dat is de nummer drie van de Spelen in Rio. Lavreysen is de jongste coureur in 23 jaar tijd die een medaille op de sprint pakt op een WK.

De Brabander had in de kwartfinales afgerekend met de Brit Ryan Owens. Een ronde later was hij in twee heats te sterk voor de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins.

Lavreysen was bij een zege de opvolger geworden van Theo Bos, de laatste Nederlandse wereldkampioen op de sprint. Bos was wereldkampioen in 2004, 2006 en 2007.

Voor Lavreysen is het zijn tweede zilveren medaille en de derde voor Nederland op dit WK. Hij was met de ploeg al als tweede geëindigd bij de teamsprint. Kirsten Wild greep eveneens zilver op het omnium.

BMX

Lavreysen begon zijn loopbaan als BMX'er, maar stopte in 2015 omdat hij te veel geplaagd werd door schouderblessures.

Net als bijvoorbeeld Willy Kanis en Elis Ligtlee maakte hij de overstap naar de baan. De Spelen van Rio kwamen nog te vroeg voor de Brabander, maar bij de WK in Hongkong toonde hij zich een meer dan volwaardig lid van de selectie van vertrekkend bondscoach René Wolff.

Op de teamsprint kwam Lavreysen woensdag al twee keer in actie. In de finale schoot hij bij de start uit zijn pedaal, herstelde zich wel, maar kon niet voorkomen dat Nieuw-Zeeland er met het goud vandoor ging.

Eefting

Roy Eefting eindigde als vijfde op het omnium. Hij wist zich op de puntenkoers, het laatste onderdeel, niet meer naar het podium te rijden. Hij besloot de koers als vijfde met 119 punten.

De wereldtitel ging naar de Fransman Benjamin Thomas. Hij pakte 149 punten en bleef nummer twee Aaron Gate uit Nieuw-Zeeland twee punten voor. De Spanjaard Albert Torres (138 punten) greep brons.

Eefting opende zaterdag op het onderdeel scratch als zevende, waarna hij als vijfde eindigde bij de temporace en zesde werd op de afvalkoers.

De zege op de scratch was voor de Torres, terwijl de Gate de temporace won. De Australiër Sam Welsford was de sterkste op de afvalkoers.

Van Riessen

Laurine van Riessen werd achtste op de 500 meter tijdrit. Ze had zich als achtste en laatste geplaatst voor de finale van de 500 meter tijdrit. Ze moest​ daarin als eerste de piste op en klokte een tijd van 34,526 seconden.

Met die tijd bleef ze ver verwijderd van een medaille. Alle zeven vrouwen die na haar kwamen waren sneller.

Het goud op de tijdrit ging naar Daria Shmeleva uit Rusland. Zij was met 33,282 nipt sneller dan de Duitse Miram Welte (33,382). Brons was er voor Shmeleva's landgenote Anastasiia Voinova (33,454).

Kyra Lamberink wist zich niet te plaatsen voor de eindstrijd.