Lavreysen naar finale sprint op WK, Van Riessen mist medaille

De pas 20-jarige Lavreysen versloeg de Brit Ryan Owens in twee heats en weet zich zo al verzekerd van zilver. In de finale neemt hij het op tegen de Rus Denis Dmitryev, de nummer drie van de Spelen in Rio.

Lavreysen was eerder in de kwartfinales in twee heats te sterk voor de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins.

De Brabander debuteert in Hongkong op een WK en won eerder al zilver op de teamsprint. Hij kan de opvolger worden van Theo Bos, de laatste Nederlandse wereldkampioen op de sprint.

Bos was wereldkampioen in 2004, 2006 en 2007. Titelverdediger Jason Kenny ontbreekt in Hongkong.

Van Riessen

Van Riessen had zich als achtste en laatste geplaatst voor de finale van de 500 meter tijdrit. Ze moest​ daarin als eerste de piste op en klokte een tijd van 34,526 seconden.

Met die tijd bleef ze ver verwijderd van een medaille. Alle zeven vrouwen die na haar kwamen waren sneller.

Het goud op de tijdrit ging naar Daria Shmeleva uit Rusland. Zij was met 33,282 nipt sneller dan de Duitse Miram Welte (33,382). Brons was er voor Shmeleva's landgenote Anastasiia Voinova (33,454).

Kyra Lamberink wist zich niet te plaatsen voor de eindstrijd.

Eefting

Roy Eefting bezet na drie van de vier onderdelen de zesde plaats op het omnium. Hij heeft nog alle kans om het podium te halen. Hij staat slechts vier punten achter op de nummer drie.

Eefting opende zaterdag op het onderdeel scratch als zevende, waarna hij als vijfde eindigde bij de temporace en zesde werd op de afvalkoers.

De zege op de scratch was voor de Spanjaard Albert Torres, terwijl de de Nieuw-Zeelander Aaron Gate de temporace won. De Australiër Sam Welsford was de sterkste op de afvalkoers.

Het omnium wordt afgesloten met de puntenkoers. Torres leidt het klassement voor de Fransman Benjamin Thomas en de Duitser Maximilian Beyer.