Ducrot noemt prestaties Lotto-Jumbo dit voorjaar droevig

​"Lotto-Jumbo vormt dit jaar een droevig hoofdstuk in het wielrennen", zegt Ducrot in gesprek met NUsport. "Ze presteren ondermaats. Kopmannen zoals Lars Boom komen niet in het stuk voor."

Tijdens de grote voorjaarsklassiekers speelde Lotto-Jumbo geen rol van betekenis. In de Ronde van Vlaanderen was Bram Tankink op de 58e plaats de beste renner van de ploeg. Jos van Emden was in Parijs-Roubaix op de 33e plek de hoogst genoteerde renner.

"Daar zijn verzachtende omstandigheden voor", beseft Ducrot. "Maar wat ik heel erg bijzonder vind, is dat de ploegleiding zegt: 'We hebben het niveau ook niet, dit is wat we van de renners mogen verwachten. We zijn ontoereikend.' Dat vind ik ongehoord, want topsport gaat over dingen doen waarvan je zelf niet wist dat je ze kon."

Vrolijkheid

Ducrot ziet de prestaties van Lotto-Jumbo niet snel verbeteren. "Ik denk dat er voor dat team wel heel veel moet veranderen. Ze rijden al een hele tijd achter de feiten aan."

"Dat zag je vorig jaar al intreden", zegt Ducrot. "Het gaat allemaal zo moeizaam bij ze. Ik zie geen vrolijkheid en geen goesting, zoals de Belgen dat zo mooi zeggen. Ik zou ze graag wat meer vrolijkheid gunnen."

Zondag staat voor Lotto-Jumbo met de Amstel Gold Race een 'thuiswedstrijd' op het programma. Tijdens de enige Nederlandse eendaagse WorldTour-koers mag er iets verwacht worden van de ploeg.

Processie

Volgens Ducrot kan het nieuwe parcours van de klassieker in het voordeel zijn. De finish ligt dit jaar negentien kilometer na de laatste beklimming van de Cauberg, waardoor aanvallers meer kans hebben.

"Voorheen gingen alle renners in processie naar de Cauberg, waar gesprint werd voor de zege. Nu ligt de koers veel meer open. In dit hele voorjaar wordt er al veer meer gebruik gemaakt van de kwaliteiten van verschillende renners binnen de ploegen", zegt Ducrot. "Zo heeft Quick-Step Floors het bijvoorbeeld veel gedaan, maar Lotto-Jumbo zou dat ook goed moeten kunnen."

Als een ploeg meerdere renners uitspeelt, wordt de wedstrijd onvoorspelbaarder, denkt Ducrot. "Dan krijg je écht koers en kan het alle kanten oprollen, met het publiek als grote winnaar."