Fietsfabrikant neemt verantwoordelijkheid voor valpartij Terpstra

De Nederlandse renner van QuickStep-Floors ging zondag met nog ruim honderd kilometer te gaan onderuit in de klassieker en kneep niet veel later in de remmen.

Terpstra viel doordat zijn stuur losraakte. Volgens Specialized kon dat gebeuren omdat er door miscommunicatie een nieuw type stuur was gemonteerd op de fiets van de Nederlander, waar nog niet mee was getest.

De andere renners van QuickStep-Floors hadden wel het goede stuur.

"Er was sprake van miscommunicatie bij ons, waardoor de fiets van Terpstra nooit het juiste stuur heeft gekregen", aldus marketing-directeur Mark Cote van Specialized tegenover Cycling Weekly.

Terpstra, winnaar van Parijs-Roubaix in 2014, zat na zijn opgave vol vragen over de reden van de val. "Ik weet niet wat er gebeurd is. In één keer verdwijnt mijn stuur onder me", aldus de 32-jarige Nederlander tegenover de NOS.