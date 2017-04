Wild verovert zilver op omnium, Lavreysen naar kwartfinale sprint

De 34-jarige Wild begon op het afsluitende onderdeel puntenkoers als derde. Ze leek ook als derde te eindigen, maar na afloop kreeg de Australische nummer twee Amy Cure een straf van de jury. Cure hinderde een rivale in de laatste tussensprint en kreeg strafpunten.

Wild eindigde daardoor op gelijke hoogte in de eindstand, maar doordat de Overijsselse in de laatste sprint voor Cure eindigde, belandde zij de tweede plek in het eindklassement. De Britse Katie Archibald pakte het goud.

Wild opende vrijdag met de derde plek op de scratch en eindigde later als vijfde in de temporace.Op het derde onderdeel, de afvalrace, werd ze tweede.

Wild deed vorig jaar ook mee aan het omnium op de Olympische Spelen van Rio. Daar werd ze zesde. Ze won in november de wereldbekerwedstrijd in Apeldoorn.

Lavreysen

Debutant Lavreysen versloeg in de achtste finales van de sprint de Surinamer Jair Tjon En Fa. Een ronde eerder was hij ruim te sterk voor de Hongaar Sandor Szalontay. Lavreysen klokte in de kwalificaties de zesde tijd.

In de kwartfinales op zaterdag treft de 20-jarige Lavreysen de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins.

Bos

Theo Bos kwam niet verder dan de 24e tijd in de kwalificaties en moest het in de eerste knock-outronde afleggen tegen Sam Webster uit Nieuw-Zeeland. Bos werd in 2004, 2006 en 2007 wereldkampioen op het onderdeel sprint.

"Ik kwam er niet aan te pas", zei de renner vrijdag tegenover de NOS.

"Ik lig een paar tienden achter de absolute top en dat is een enorm gat. Ik ben 33 jaar en dat gat ga ik niet meer overbruggen, zo realistisch moet ik zijn. Voor mij blijft nu de kilometer over en op dat onderdeel hoop ik om de medailles mee te kunnen doen", aldus Bos.

Achtervolging

Dion Beukeboom eindigde op de achtste plaats bij de individuele achtervolging. De 28-jarige Nederlandse specialist zette in de kwalificaties een tijd neer van 4.19,621 op de 4000 meter en was ruim twee seconden te langzaam voor een plek bij de eerste vier.

De Australiër Jordan Kerby reed met 4.12,172 de beste tijd. Hij strijdt later vrijdag om het goud met de Italiaan Filippo Ganna, die de tweede tijd noteerde in de kwalificaties (4.14,647).

Beukeboom stond vierde toen hij klaar was met zijn race, maar zag daarna nog vier renners sneller rijden. De Australiër Kelland O'Brien (4.15,794) en de Fransman Corentin Ermenault (4.17,543) reden de derde en vierde tijd en mogen om het brons duelleren.

Jan Willem van Schip kwam niet verder dan de zestiende tijd: 4.23,843.