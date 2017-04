Debutant Lavreysen versloeg in de achtste finales de Surinamer Jair Tjon En Fa. Een ronde eerder was hij ruim te sterk voor de Hongaar Sandor Szalontay. Lavreysen klokte in de kwalificaties de zesde tijd.

Bos kwam niet verder dan de 24e tijd in de kwalificaties en moest het in de eerste knock-outronde afleggen tegen Sam Webster uit Nieuw-Zeeland. Bos werd in 2004, 2006 en 2007 wereldkampioen op het onderdeel sprint.