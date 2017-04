Alles over Amstel Gold Race: 'Nederlanders kunnen meer door thuispubliek'

Hoewel de heuvelkoers in het weekend tussen Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik wordt verreden, wordt de Amstel Gold Race zelf niet tot de 'monumenten' gerekend. Wel geldt de Limburgse wedstrijd, door het vergelijkbare parcours, als een belangrijke graadmeter voor Luik-Bastenaken-Luik een week later.

In 1966 werd de eerste editie van de enige Nederlandse wielerklassieker gereden. Jan Raas won de koers een recordaantal van vijf keer, waardoor begin jaren tachtig vaak werd gesproken over de 'Amstel Gold Raas'.

De Amstel Gold Race was traditioneel een wedstrijd voor explosieve klimmers, maar door het veranderde parcours dit jaar kunnen ook de beter klimmende sprinters zich in de strijd gaan mengen. Stilaan beginnen ook de klimmers die iets willen in de Giro en Tour zich rond deze tijd te roeren.

Parcours

Sinds 1998 worden de renners op de Markt in Maastricht weggeschoten. Ook de 52e editie zal vanaf deze plek aanvangen. Daarop volgt een tocht van 261 kilometer door het Limburgse heuvellandschap, waar het peloton 35 beklimmingen voor de wielen krijgt. De eindbestemming is Berg en Terblijt, vlak bij Valkenburg.

Vaste scherprechter in de Amstel Gold Race was altijd de beroemde Cauberg. Jarenlang lag de finish van de 'AGR' op de top van de Limburgse heuvel, die daarnaast meerdere keren beklommen moest worden tijdens de koers. Ook de Keutenberg en de Eyserbosweg zijn lastige obstakels op weg naar de finish.

Voor de 52e editie is de finale van de koers echter aangepast. De Cauberg moet nog altijd drie keer bedwongen worden, maar de laatste keer is op negentien kilometer van de meet. De laatste beklimming voor de finish is nu de Bemelerberg, op dik zeven kilometer van de streep. (Bekijk hier het parcours)

Favorieten

Het heuvelachtige parcours maakt de wedstrijd tot het ideale jachtterrein voor Philippe Gilbert. De Belg, twee weken geleden winnaar van de Ronde van Vlaanderen, won de Amstel Gold Race al drie keer en werd op exact hetzelfde terrein in 2012 wereldkampioen op de weg. Gilbert liet vorige week Parijs-Roubaix schieten, zodat hij fris zou zijn voor de heuvelklassiekers.

Alejandro Valverde beleeft naar eigen zeggen zijn beste seizoensstart ooit. De Spanjaard won onder meer de Ronde van Catalonië en de Ronde van Baskenland. 'El Imbatido' stond al drie keer op het podium in Limburg, maar nog nooit op de hoogste trede. Daar zal hij, gezien zijn blakende vorm, zondag verandering in willen brengen.

Dit jaar liggen de heuvels echter verder van de finish dan ooit, waardoor goed klimmende sprinters een stuk meer kans hebben. Michael Matthews is zo'n sprinter die een beklimming goed kan verteren. De Australiër in dienst van Team Sunweb eindigde vorig jaar op de vijfde plaats en werd in 2015 derde. Dit jaar lijkt het parcours hem op het lijf geschreven.

Nederlanders

In totaal werd de Amstel Gold Race zeventien keer door een Nederlander gewonnen, maar de laatste keer dateert al weer van 2001, toen Erik Dekker als eerste over de streep kwam. Sindsdien eindigde Michael Boogerd onder meer drie keer op rij als tweede en waren Karsten Kroon en Robert Gesink (tweede en derde in 2009) de laatste Nederlandse podiumklanten.

Lars Boom krijgt als kopman van Lotto-Jumbo steun van landgenoten Bert-Jan Lindeman, Timo Roosen, Bram Tankink en Antwan Tolhoek. Wilco Kelderman keert bij Team Sunweb terug na blessureleed en heeft onder anderen Roy Curvers, Sam Oomen en Albert Timmer als teamgenoten bij zich.

Namens Cannondale-Drapac zullen Dylan van Baarle, die zijn vorm al liet zien in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, Sebastian Langeveld (derde in Parijs-Roubaix) en Tom-Jelte Slagter aan de start staan.

Verdere Nederlandse inbreng komt van Danny van Poppel (Team Sky), Floris Gerts (BMC), Maurits Lammertink (Katusha), Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert) en de gehele ploeg van Roompot-Nederlandse Loterij (Tim Ariesen, Martijn Budding, Pim Ligthart, Jeroen Meijers, Martijn Tusveld, Nick van der Lijke, Oscar Riesebeek en Taco van der Hoorn).

Kenner

Karsten Kroon was tijdens zijn loopbaan vaste klant in de klassiekers. De in 2014 afgezwaaide renner reed de Amstel Gold Race liefst twaalf keer uit en eindigde er vier keer in de top tien, waaronder een tweede plaats in 2009.

"De Amstel Gold Race is de enige Nederlandse klassieker. Dat maakt het voor Nederlandse renners leuk om te rijden. Van de extra aanmoedigingen van het thuispubliek in Limburg krijg je echt een boost, dan kan je net wat meer in een koers. De Nederlandse renners kennen het parcours ook goed, dat is een groot voordeel."

"Renners willen de Amstel Gold Race absoluut winnen, het is niet zomaar een tussendoortje op weg naar Luik-Bastenaken-Luik. Als renner spits je jezelf sowieso niet toe op één wedstrijd, maar op een periode. Alleen voor de overwinning gaan in Luik verkleint je kans op winnen. Wel is het meestal zo dat wie goed is in de Amstel Gold Race, ook boven komt drijven in Luik-Bastenaken-Luik."

"De 'AGR' is een achtbaan, de renners moeten constant draaien en keren. Dat maakt het tot een uitputtingsslag, ondanks het feit dat de koers voor beroepsrenners niet heel erg lastig is. Veel jongens kunnen het aan, ik verwacht een grote groep in de finale. Het verschil met de Waalse Pijl is aanzienlijk, daar is de Muur van Hoei echt een lastige klim. De Amstel Gold Race is meer tactisch, maar daarom ook verrassender."

“Wie goed is in de Amstel Gold Race, komt ook bovendrijven in Luik-Bastenaken-Luik.” Karsten Kroon

"Vluchters hebben gezien het nieuwe parcours zeker een grote kans van slagen, maar ik denk toch dat er met een grote groep gesprint gaat worden. Dan moet je denken aan sprinters die aardig kunnen klimmen. Michael Matthews was in de Ronde van Baskenland al goed, dat is wel vergelijkbaar terrein. Hij heeft een goede ploeg om zich heen, met Nederlanders die het parcours goed kennen."

"Uiteraard zijn mannen als Philippe Gilbert en Alejandro Valverde kanshebbers, maar renners zoals zij zullen weinig ruimte krijgen en een sprint zullen ze niet winnen als de sprinters er nog bij zijn. De finish van vorig jaar, toen de streep twee kilometer na de top van de Cauberg was getrokken, lag mannen als Gilbert en Valverde veel beter, dit jaar is het een stuk lastiger voor hen."

"Greg Van Avermaet is de man van het seizoen tot nu toe, hem zie ik ook wel winnen. De reeks uitslagen die hij tot nu toe neerzet, is echt uitzonderlijk. Zonder die val had hij ook de Ronde van Vlaanderen gewonnen, daar ben ik van overtuigd. Hij voelt totaal geen druk. Zijn seizoen, en eigenlijk ook zijn carrière, is al geslaagd. Meestal is Parijs-Roubaix behoorlijk schadelijk voor je spieren, daar moet je wel even van herstellen. Maar als je in vorm bent, heb je nergens last van."

Top 10 2016:

1. Enrico Gasparotto (Ita, Wanty)

2. Michael Valgren (Den, Tinkoff)

3. Sonny Colbrelli (Ita, Bardiani)

4. Bryan Coquard (Fra, Direct Energie)

5. Michael Matthews (Aus, Orica)

6. Julian Alaphilippe (Fra, Etixx-Quick Step)

7. Diego Ulissi (Ita, Lampre-Merida)

8. Giovanni Visconti (Ita, Movistar)

9. Loïc Vliegen (Bel, BMC)

10. Tim Wellens (Bel, Lotto Soudal)

14. Bauke Mollema (NED, Trek-Segafredo)

Laatste Nederlandse winnaar:

Erik Dekker (2001)

Recordwinnaar:

Jan Raas (vijf overwinningen, in 1977, 1978, 1979, 1980 en 1982)

Deelnemende ploegen (kopmannen):

AG2R (Chérel)

Astana (Fuglsang)

Bahrain Merida (Gasparotto)

Bardiani (Barbin)

BMC (Van Avermaet)

Bora-Hansgrohe (Konrad)

Cannondale-Drapac (Canty, Langeveld)

CCC Sprandi (Paterski)

Dimension Data (Haas)

Direct Energie (Coquard)

FDJ (Courteille)

Katusha (Biermans)

Lotto-Jumbo (Boom)

Lotto Soudal (Wellens)

Movistar (Valverde)

Orica-Scott (Kreuziger, Albasini)

Quick-Step Floors (Gilbert)

Roompot-Nederlandse Loterij (Ligthart)

Team Sky (Kwiatkowski)

Team Sunweb (Matthews)

Sport Vlaanderen (Van Hecke)

Trek-Segafredo (Beppu)

UAE Emirates (Costa)

Wanty-Groupe Gobert (Van Keirsbulck)