Gerts moet Van Avermaet aan podiumplek helpen in Amstel Gold Race

Van Avermaet schreef afgelopen zondag zijn eerste grote klassieker op zijn naam, Parijs-Roubaix. Eerder dit jaar won hij ook al de Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem.

Gerts startte eerder dit seizoen in onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke en de Brabantse Pijl namens BMC.

Van Avermaet ontbrak vorig jaar in de Amstel Gold Race vanwege een gebroken sleutelbeen, opgelopen bij een val in de Ronde van Vlaanderen.

Vijfde plaats

De olympisch kampioen staat nu wel aan het vertrek en gaat voor een podiumplaats in de Nederlandse klassieker. Van Avermaet boekte in 2015 met de vijfde plaats zijn beste resultaat in de Gold Race.

"Sindsdien is er veel veranderd", zegt de 31-jarige Belg. |Ik heb veel grote overwinningen geboekt en het vertrouwen is groot na mijn zege in Parijs-Roubaix. Ik hoop voor de eerste keer op het podium te eindigen in de Gold Race."

De formatie van BMC bestaat naast Gerts en Van Avermaet uit de Italianen Alessandro De Marchi en Daniel Oss, Silvan Dillier uit Zwitserland en de Belgen Ben Hermans, Dylan Teuns en Loïc Vliegen.