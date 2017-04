Colbrelli sprint naar zege in 57e editie Brabantse Pijl

Colbrelli troefde onder anderen de Belg Tiesj Benoot en Petr Vakoc af in de eindsprint. De Tsjech won de editie van vorig jaar.

Bert Jan-Lindeman van Lotto-Jumbo werd vijfde achter Tim Wellens en was daarmee de beste Nederlander. Zijn Belgische ploeggenoot Victor Campenaerts werd tiende.

Voor Colbrelli is het niet zijn eerste succes dit seizoen, want de Italiaan won in maart al de tweede etappe van Parijs-Nice. Colbrelli doet zondag mee aan de Amstel Gold Race, waar hij vorig jaar als derde eindigde.

Vlucht

De Brabantse Pijl, de eerste heuvelklassieker van het wielerseizoen, kende dit jaar 26 hellingen. Al vroeg in de koers vormden Reinardt Janse Van Rensburg, Adam Blythe, Lorenzo Rota, Zakkari Dempster en Cristophe Masson de vlucht van de dag.

Het vijftal koesterde op het hoogtepunt een voorsprong van zeven minuten op het peloton, maar die nam al snel af. Dempster moest 60 kilometer voor de meet lossen en even later werden ook zijn medevluchters ingerekend door een groep van tien renners, onder wie Lindeman.

De renner van Lotto-Jumbo wist even later te ontsnappen, maar werd al snel weer ingerekend. De kopgroep van negen koesterde 4,5 kilometer voor de finish nog een voorsprong van veertien seconden, maar uit het peloton voegden Wellens en Vakoc zich daar nog bij in de laatste kilometer.

Het duo greep desondanks naast de zege. Colbrelli ontdeed zich in de sprint simpel van de rest en schreef zo de heuvelklassieker op zijn naam.