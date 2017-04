Teamsprinters pakken met zilver eerste Nederlandse medaille bij WK

In de finale legde het Nederlandse drietal het af tegen topfavoriet Nieuw-Zeeland. Eerder waren Van 't Hoenderdaal, Lavreysen en Büchli in hun eerste ronde-duel wel verrassend te sterk voor olympisch kampioen Groot-Brittannië.

Een jaar geleden ging de eindstrijd bij de WK ook tussen Nederland en Nieuw-Zeeland en ook toen was de Nieuw-Zeelandse ploeg het snelst. Op de Spelen een halfjaar geleden in Rio de Janeiro werden de Nederlandse mannen teleurstellend zesde. Routinier Theo Bos reed nog in plaats van Lavreysen.

Woensdag in de finale in Hongkong ging het voor Nederland vooral mis bij de start. De eindtijd was 44,382, tegenover 44,049 van Nieuw-Zeeland.

Tegen Groot-Brittannië was Nederland sneller. Het Oranje-trio lag toen na 250 en na 500 meter nog een fractie achter de Britten, maar Büchli maakte dat verschil in de laatste ronde goed: 43,481 om 43,666.

Het brons ging woensdag naar Frankrijk, dat Polen voorbleef (43,536 om 43,698).

Teamsprint

De Nederlandse vrouwen wisten zich op de teamsprint niet te plaatsen voor de strijd om de medailles. Laurine van Riessen en Kyra Lamberink moesten het in de eerste ronde duidelijk afleggen tegen Rusland (32,456 om 33,580). Het Oranje-duo eindigde als zesde.

Lamberink plaatste zich eerder op woensdag samen met Shanne Braspennincx ook met de zesde tijd (33,582) voor de eerste ronde. Rusland noteerde toen de derde tijd (32,962).

De wereldtitel ging net als vorig jaar naar Rusland. Australië moest zich met zilver tevreden stellen. Duitsland verzekerde zich van het brons door China te verslaan.

Scratch

Op het onderdeel scratch greep Kirsten Wild met een vijfde plaats naast een medaille. Het goud ging naar de pas 20-jarige Italiaanse Rachele Barbieri, die de Britse Elinor Barker en de Belgische Jolien d'Hoore na veertig rondes aftroefde in de sprint.

Dat trio maakte net als Wild deel uit van een groepje van zes vrouwen dat met nog zeven rondes te gaan een rondje voorsprong pakte op het peloton. De geboren Almelose kwam te vroeg op kop in de sprint en zakte in de laatste ronde steeds verder weg.

De 34-jarige Wild was in 2015 wereldkampioene op de scratch. Vorig jaar eindigde ze als tweede op dit niet-olympische onderdeel. De Nederlandse pakte bij de WK ook twee keer (2011 en 2015) brons op het omnium, het onderdeel waarop ze vrijdag van start gaat in Hongkong. Op zondag wil ze ook op de puntenkoers voor de medailles gaan.

Bondscoach René Wolff kan bij zijn afscheidstoernooi niet beschikken over de geblesseerde Elis Ligtlee, de olympisch kampioene op de keirin.