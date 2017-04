Cavendish langer uitgeschakeld door ziekte van Pfeiffer

Zijn ploeg Dimension Data meldt woensdag dat bloedonderzoek heeft aangetoond dat de 31-jarige Cavendish het Epstein-barrvirus heeft, dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt. De Brit had de laatste weken last had van "onverklaarbare vermoeidheidsverschijnselen".

"Jammer genoeg is er geen echte behandeling voor dit virus, dus Mark zal moeten rusten om te herstellen", zegt teamdokter Jarrad Van Zuydam. "Hij zal stapje voor stapje terugkeren naar een volledig trainingsprogramma."

"Het is lastig precies in te schatten wanneer hij weer volledig fit zal zijn, maar we hopen dat zijn symptomen de komende twee weken significant verbeteren."

Cavendish en zijn ploeg verwachten dat de Brit fit genoeg zal zijn om in juli te starten in de Tour de France, zijn hoofddoel van het seizoen. Vorig jaar won de sprinter vier etappes in de Ronde van Frankrijk.

Cavendish reed een maand geleden zijn laatste koers. Hij eindigde als 101e in Milaan-San Remo.