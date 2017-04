Boonen geloofde tot diep in finale nog in zege in laatste profkoers

Voor de zege kwam de 36-jarige coureur niet meer in aanmerking en om sprinten voor een toptienplek had hij geen behoefte. "De zesde plaats was niet zo veelzeggend. Toen we er waren, was ik alleen maar blij dat ik binnen was.''

De viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix had graag afscheid genomen met een vijfde zege. "Tot diep in de finale geloofde ik daar ook nog in, maar het viel in ons groepje stil. Er is nooit echt gereden."

Zelf hoefde Boonen dat ook niet zo nodig, aangezien zijn ploeggenoot Zdenek Stybar in de kopgroep zat. De Tsjech eindigde achter Greg Van Avermaet als tweede. Die Belg boekte zo zijn eerste zege in een van de vijf monumenten.

Niet super

Boonen had Stybar zelf de vrijheid gegeven om voor eigen kans te gaan. "Ik voelde me de hele dag niet super. Op de stroken waar ik iets kon doen, stond er tegenwind. Stybar kreeg iets meer vrijheid dan ik. Het waren de omstandigheden die maakten dat we zijn kaart trokken."

John Degenkolb kreeg nog een veeg uit de pan van oud-wereldkampioen. "Die zat de hele dag in mijn wiel en reed de lafste koers van zijn loopbaan."

Behoefte aan een laatste ereronde had Boonen niet. "Ach, die heb ik er genoeg gereden. De ererondjes van vandaag waren voor de jongens die het verdienden.''