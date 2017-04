Afzwaaiende Boonen heeft 'apart gevoel' bij start van Parijs-Roubaix

Boonen won de 'Hel van het Noorden' vier keer en kan geschiedenis schrijven door als eerste renner ooit voor de vijfde keer als winnaar over de streep te komen.

"Vanochtend werd ik wakker en ik realiseerde me dat het na vandaag gedaan is. Dat ik hierna nooit meer aan de start sta van een professionele wielerkoers", besefte Boonen bij de start van de 115e editie van Parijs-Roubaix.

"Dat is wel een apart gevoel, maar het is goed zo. Ik ben trots op waar ik in mijn loopbaan ben gekomen. Op dit moment ben ik nog rustig. Het is niet zo dat ik explodeer van emoties."

Gemengde gevoelens

De wereldkampioen van 2005 keek desondanks met gemengde gevoelens vooruit naar zijn leven na het wielrennen.

"Ik ga het missen, man. De teampresentaties voor de start, het wakker worden op de ochtend voor de wedstrijd, de stress", aldus Boonen. De rijder van Quick-Step Floors is echter ook blij dat hij na zondag geen wielrenner meer is.

"Op dit moment kijk ik ernaar uit om te stoppen met wielrennen. Ik kijk natuurlijk uit naar deze wedstrijd, want ik weet: aan het eind van de finishlijn is het allemaal voorbij. Ik ben er klaar voor."

Het peloton ging iets na 11.00 uur van start voor de 115e editie van Parijs-Roubaix. De renners leggen 257 kilometer af, waarvan 55 kilometer over kasseistroken voert.