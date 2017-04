Baskenland-winnaar Valverde spreekt van beste seizoenstart ooit

Eerder dit jaar won Valverde al het eindklassement in de Ronde van Catalonië en de Ruta del Sol. Ook boekte hij drie ritzeges in de Ronde van Catalonië. Ook in de Ruta del Sol en de Ronde van Baskenland won hij een etappe.

"Ik verras mezelf met de manier waarop mijn seizoen verloopt", aldus de renner van Movistar, die in Baskenland tweede werd in de afsluitende tijdrit achter winnaar Primoz Roglic van Lotto-Jumbo.

"Ik zeg ieder jaar rond deze tijd dat het mijn beste start tot dusver is, maar in dit geval bestaat er echt geen twijfel over. Dit is mijn beste seizoenstart ooit."

De eindzege in de Ronde van Baskenland geeft Valverde een bijzonder gevoel. "Ik heb deze ronde altijd al eens willen winnen. Ik rijd hier al jaren en was er vaak dichtbij. Dit voelt heel speciaal."

Voordeel

Valverde's land- en ploeggenoot Jon Izagirre eindigde in de tijdrit als derde en Alberto Contador werd vierde. Valverde geeft toe dat hij enigszins in het voordeel was in de rit over 27,7 kilometer van en naar Eibar.

"Het was echt een zware tijdrit. Het zat dicht bij elkaar met Ion Izagirre en Alberto Contador. Om eerlijk te zijn was het wel een voordeel dat ik als laatste startte. Het was belangrijk voor me dat ik de tijdverschillen wist", aldus de Spanjaard.

In de komende maanden rijdt Valverde onder meer de Tour de France en de Ronde van Spanje. De Giro d'Italia, waar hij vorig jaar derde werd, laat hij ditmaal aan zich voorbijgaan.