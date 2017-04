Baanwielrenners mikken op medailles op teamsprint bij WK

De Duitser, die afscheid neemt als sprintcoach, stapt zondag met zijn selectie op het vliegtuig naar Hongkong. De kampioenschappen beginnen woensdag. "Onze focus ligt op de teamsprint, daarna bekijken we het van dag tot dag."

Bij de vrouwen ontbreekt de nog niet fitte Elis Ligtlee, maar Laurine van Riessen maakt volgens Wolff een goede ontwikkeling door. Ze wordt gekoppeld aan Shanne Braspennincx of Kyra Lamberink. "Laurine heeft grote stappen gezet. Alleen hebben we afgelopen winter weinig van de concurrentie gezien."

Bij de mannen zijn er zes kandidaten voor drie plaatsen waarbij de fitheid van Jeffrey Hoogland na een nieraandoening twijfelachtig is. Theo Bos en Matthijs Büchli komen ook in aanmerking. Beiden hebben een afwijkende voorbereiding gehad omdat ze vier maanden in Japan hebben gekoerst.

Bos

Een jaar geleden veroverde Nederland bij de WK in Londen drie zilveren en een bronzen medaille. Bos, toen nog in felle strijd gewikkeld om een plaats in de olympische ploeg, was goed voor zilver op de kilometer tijdrit. Ook nu is succes op dat onderdeel een doel.

"We moeten voor het eerst twee keer de baan op: in de kwalificatie en daarna om de medailles. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt'', zegt Bos. Daarvoor komt hij ieder geval uit op de sprint. "Gaat het daarin goed, dan is dat niet zo gunstig voor de kilometer, maar ik wil natuurlijk zo ver mogelijk komen."

Büchli moet hopen dat er op keirin een plaats vrij komt. Er is nog een afmelding nodig om Nederland een startbewijs te bezorgen op het onderdeel met iets gewijzigde regels.

"We rijden nu drie ronden, als de motor van de baan is. Dat is een halve ronde langer. Ik denk dat ik daarmee een voordeel heb op de mannen met een zwaarder verzet", meent Büchli, de nummer twee van de Spelen in Rio.