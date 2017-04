Boonen droomt van solo aankomen op wielerbaan Roubaix bij afscheid

"In een ideaal scenario kom ik alleen binnen en heb ik tijd om na te denken", zei de 36-jarige Boonen op een drukbezochte persconferentie in het Belgische Wielsbeke tegen Sporza. "Maar ik vrees dat we met een groepje naar de finish gaan."

De Vlaming won Parijs-Roubaix in 2005, 2008, 2009 en 2012 en kan bij een vijfde zege alleen recordhouder worden. Alleen zijn landgenoot Roger De Vlaeminck won de 'Hel van het Noorden' ook vier keer.

Het zou het afscheid van Boonen de ultieme glans geven, maar de renner van Quick-Step Floors beseft ook dat er veel kapers op de kust zijn.

"Er wordt door mijn afscheid heel veel over mij gepraat, maar het blijft een koers. De anderen zullen er geen ereparade voor mij van maken. Het zal keihard zijn."

Riemen

Boonen had vorig jaar al de kans op zijn vijfde kassei, maar de Australiër Mathew Hayman troefde hem af in een sprintje op de wielerbaan van Roubaix. De 'Bom van Balen' kende toen geen ideale aanloop naar Parijs-Roubaix, omdat hij in oktober 2015 een schedelbreuk opliep bij een val in de Ronde van Abu Dhabi.

"Ik ben zeker beter dan vorig jaar", stelde Boonen donderdag. "Ik zal waarschijnlijk niet zo goed zijn als in mijn beste jaren, maar ik sta waar ik wilde staan. Ik moet roeien met de riemen die ik heb. Ik ben zo goed als ik kan zijn en zal mezelf goed kunnen weren."

Boonen krijgt zondag steun van een zeer sterke ploeg, met Julien Vermote, Tim Declercq, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Niki Terpstra en Matteo Trentin.

"Zij kunnen in Roubaix ook profiteren van de wedstrijdsituatie", aldus Boonen. "Dat zal dit jaar zeker het geval zijn, want er zal nog meer op mij gelet worden."

Parijs-Roubaix is ruim 257 kilometer lang en begint zondag om 11.05 uur. De finish word verwacht rond 17.15 uur.