Lotto-Jumbo met Van Emden en Groenewegen in Parijs-Roubaix

De Belgen Gijs van Hoecke en Maarten Wynants, de Duitser Robert Wagner en de Noor Amund Gröndahl Jansen completeren de selectie voor de 'Hel van het Noorden', meldt Lotto-Jumbo donderdag.

Van Emden, die in 2014 bij zijn laatste deelname aan de kasseienklassieker achttiende werd, is voldoende hersteld van zijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen van afgelopen zondag. Door pijn aan zijn ribben sloeg hij woensdag de Scheldeprijs nog over.

Groenewegen zal zijn debuut maken in Parijs-Roubaix. De 23-jarige Nederlands kampioen gaat vooral naar Frankrijk om ervaring op te doen.

Boom is op papier de kopman van de enige Nederlandse World Tour-formatie. De Brabander, die in 2012 (zesde) en 2014 (vierde) in de top tien eindigde in Roubaix, kent net als zijn ploeg een zeer moeizaam voorjaar. Zijn beste resultaat is een 79e plek in Dwars door Vlaanderen.

Roosen

Castelijns, die zondag ook al meedeed in de Ronde van Vlaanderen, is de vervanger van Timo Roosen. De Nederlander ging onderuit in de Scheldeprijs en heeft te veel last van zijn pols om over drie dagen alweer op de fiets te stappen.

Parijs-Roubaix is ruim 257 kilometer lang en begint zondag om 11.05 uur. De finish word verwacht rond 17.15 uur. Vorig jaar ging de zege naar de Australiër Matthew Hayman.