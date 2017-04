Lotto-Jumbo baalt van 'brute pech' Groenewegen in Scheldeprijs

"Dit is enorm zuur", reageert ploegleider Addy Engels op de site van Lotto-Jumbo, het team van Groenewegen. "Ik ben teleurgesteld dat het op zo'n manier niet lukt. Als iemand sneller sprint, dan baal je ook, maar dan word je op waarde geklopt. Dit is gewoon brute pech."

De 23-jarige Groenewegen ging in tegenstelling tot zijn teamgenoten Robert Wagner en Gijs Van Hoecke niet tegen de grond bij de grote valpartij, maar de Nederlands kampioen werd wel flink opgehouden. Hij kon daardoor niet meer meedoen in de door Marcel Kittel gewonnen eindsprint.

"Dit is een gemiste kans", baalde Groenewegen, die zondag zal debuteren in Parijs-Roubaix om ervaring op te doen.

"Het is zonde dat we niet aan sprinten toekwamen. We grapten van tevoren al, het is een koers van podium of jodium. Voor de meesten van ons is het dat laatste geworden."

Geluk

"Het enige geluk is dat ik vandaag niet ben gevallen", vervolgt de Zuid-Hollander. "Ik kwam tot stilstand en mijn sprint was voorbij. Helaas heb je het vallen vaak niet zelf in de hand en vandaag was dat zeker niet het geval."

Groenewegen wacht nog steeds op zijn eerste zege van het jaar. De jonge sprinter was in 2016, zijn eerste jaar voor Lotto-Jumbo, goed voor elf overwinningen.