De la Cruz leidt in Baskenland dankzij knappe winst in derde rit

De la Cruz ontsnapte in de slotfase van de ruim 160 kilometer lange rit van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastian, waarin vier beklimmingen van de derde, twee van de tweede en één van de eerste categorie waren opgenomen.

In de laatste kilometers bleef hij een achtervolgende groep net voor. Drie seconden na De la Cruz kwam oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski als tweede over de streep. De Australiër Jay McCarthy werd derde.

Klassementsleider Matthews, die de eerste rit won in Baskenland, kon op de laatste klim van de dag niet vooraan mee en raakte zodoende zijn gele tricot kwijt aan winnaar De la Cruz. In het klassement geven veel renners drie seconden toe op de nieuwe leider, waaronder nummer twee McCarthy en nummer drie Alejandro Valverde.

Sam Oomen van Team Sunweb was de enige Nederlander die tot de voorste groep behoorde. Hij finishte als zeventiende en is de nummer vijftien van het klassement. Oomen heeft eveneens een achterstand van drie tellen.

De zege van De la Cruz betekende de tweede van de dag voor het Belgische Quick-Step Floors. Vlak voordat de Spanjaard triomfeerde in Baskenland was het ploeggenoot Marcel Kittel die voor de vijfde keer de Scheldeprijs op zijn naam schreef.

Negental

De beginfase van de etappe in Baskenland leverde veel mislukte vluchtpogingen op, maar na 48 kilometer was er een negental renners dat toch uit het peloton ontsnapte. De groep kreeg een marge van zo'n drie minuten.

Op de vijfde beklimming van de dag, de Puerto de Alkiza, viel de kopgroep volledig uit elkaar. Jakob Fuglsang, Alessandro De Marchi en Matteo Montaguti bleven vooraan over, maar ook dat duurde niet lang. Het peloton was inmiddels dichtbij gekomen en rekende het trio vlak voor de slotklim in.

De la Cruz, vorige maand winnaar van de laatste rit van Parijs-Nice, ging er op de Puerto de Mendizorrotz vandoor en achter hem dunde het peloton behoorlijk uit.

Onder anderen George Bennett van Lotto-Jumbo waagde vergeefs de sprong naar de koploper, die in de spannende slotfase uiteindelijk enkele meters voorsprong behield op de achtervolgers.

174 kilometer

Donderdag staat er een rit van 174 kilometer met start in San Sebastian en finish in Bilbao op het programma in de World Tour-koers. Op veertien kilometer van de streep ligt de top van een klim van tweede categorie.

De rittenkoers, die vorig jaar voor de vierde keer werd gewonnen door Alberto Contador, duurt nog tot en met zaterdag.

Er doen met Bert-Jan Lindeman, Antwan Tolhoek (beiden Lotto-Jumbo), Team Sunweb-renners Laurens ten Dam en Oomen, Maurits Lammertink (Katusha) en Tom-Jelte Slagter (Cannondale) zes Nederlanders mee aan de koers.