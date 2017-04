Kittel pakt vijfde zege in Scheldeprijs bij laatste Belgische koers Boonen

Dylan Groenewegen had zijn zinnen gezet op de overwinning in de semiklassieker, maar de Nederlands kampioen kon niet meesprinten door een valpartij op iets meer dan vier kilometer van de finish in Schoten.

Een klein groepje bleef over en Kittel had geen enkel probleem om de winst te pakken. De topsprinter van Quick-Step Floors verwees de Italiaan Elia Viviani en de Fransman Nacer Bouhanni naar respectievelijk de tweede en derde plaats.

Ramon Sinkeldam was de beste Nederlander op de negende plaats. Boy van Poppel eindigde als twaalfde.

Kittel won de Scheldeprijs ook in 2012, 2013, 2014 en 2016. Met die vier zeges was hij al alleen recordhouder.

Tom Boonen reed woensdag zijn voorlaatste koers en zijn laatste koers op Belgische bodem. De 36-jarige Belg, in 2004 en 2006 winnaar van de Scheldeprijs, stapt zondag in Parijs-Roubaix voor de laatste keer op als professioneel renner.

Eerbetoon

Als eerbetoon aan de plaatselijke held begon de 105e editie van de Vlaamse semiklassieker voor één keer niet in Antwerpen maar in Mol, de geboorteplaats van Boonen. Na de start reed het peloton ook nog door Balen, de huidige woonplaats van de renner van Quick-Step Floors.

Nadat een afgeladen plein in Mol en de burgemeester van de Vlaamse plaats afscheid hadden genomen van Boonen en de opa van de klassiekerspecialist het startschot had gegeven, reden zeven renners weg uit het peloton.

Zoals bijna altijd dit voorjaar was Roompot-Nederlandse Loterij vertegenwoordigd, deze keer door Pim Ligthart. Hij kreeg gezelschap van de Belgen Stijn Steels, Christophe Prémont, Frederik Veuchelen en Julien Stassen, de Duitser Marco Mathis en Eugert Zhupa uit Albanië.

Valpartij

Het zevental reed een voorsprong van een minuut of vijf bij elkaar, maar het zat er nooit in dat ze een massasprint zouden voorkomen. Op twintig kilometer van de streep werden de vluchters weer teruggepakt.

Boonen zette zich vervolgens in de laatste tien kilometer op kop voor zijn kopman Kittel, maar de Belg had zich al laten terugzakken toen met nog vier kilometer te gaan er een massale valpartij plaatsvond voor in het peloton. Onder anderen André Greipel en Groenewegen waren daardoor direct kansloos voor de overwinning.

Kittel had geen last van de val en hij maakte het werk van zijn ploeggenoten vakkundig af in de straten van Schoten. Het is de zevende overwinining van het jaar voor de Duitser.

"Het is een droom voor mij om met Boonen samen de winst te pakken. Hij zei tegen mij: 'Ik ben jouw hulp en ga ervoor zorgen dat jij gaat winnen'. Dat toont de ware sportman", jubelde Kittel.