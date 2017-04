Van Baarle waarschijnlijk kopman in Parijs-Roubaix na afzeggen Vanmarcke

De 24-jarige Van Baarle finishte zondag op de vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Donderdag maakt Cannondale zijn selectie voor 'de Hel van het Noorden' bekend.

Voor Vanmarcke (28) verliep de 'Vlaanderens Mooiste' een stuk minder positief dan voor zijn jongere ploeggenoot. Aan een zware valpartij hield hij onder meer een gebroken pink over, waardoor hij moest opgeven.

"Mijn handen zijn grootste probleem", zegt de Belg woensdag in een verklaring van het zijn ploeg. "Door mijn gebroken pink aan mijn rechterhand is het onmogelijk om mijn handen bovenop het stuur te plaatsen. Elke drempel of ander obstakel is pijnlijk."

"Aan mijn linkerhand ben ik op elke vinger vel kwijt, daardoor kan ik niet remmen met die hand. Ook mijn rechterknie is nog steeds pijnlijk. Al met al zou het nergens op slaan om in Parijs-Roubaix van start te gaan", concludeert Vanmarcke.

Pech

Vanmarcke eindigde driemaal in de top vijf van Parijs-Roubaix, met een tweede plaats in 2013 als beste resultaat. Afgelopen winter verruilde hij Lotto-Jumbo voor Cannondale. Het voorjaar bij zijn nieuwe ploeg wordt gekenmerkt door pech. Vanmarcke kreeg te maken met valpartijen en ziekte.

"Ik ben enorm teleurgesteld. In november ben ik begonnen met trainen voor deze koersen. Maar door alle problemen ben ik in het voorjaar nooit op topniveau geweest."

Cannondale twijfelt nog over de deelname van Taylor Phinney in Parijs-Roubaix. De Amerikaan hield een lichte hersenschudding over aan de Ronde van Vlaanderen.

Donderdag heeftCannondale een parcoursverkenning in Noord-Frankrijk, waarna de selectie bekend wordt gemaakt.