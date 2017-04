Dopingarts Ferrari veroordeeld tot 18 maanden celstraf

De 64-jarige Ferrari is vooral bekend als dopingarts in het wielrennen. Hij was een van de artsen die Lance Armstrong bijstond en dat leverde hem in die sport in 2012 al een levenslange schosing op. Armstrong verloor zijn zeven Tour de France-zeges.

Later werd Ferrari ook in verband gebracht met illegale praktijken bij de Kazachse formatie Astana.

In de zaak van Taschler werd Ferrari dinsdag vrijgesproken van dopinghandel, maar wel medeplichtig bevonden aan het gebruik van doping. De verboden activiteiten vonden plaats tussen juli 2010 en januari 2011 en kwamen eind 2014 aan het licht. De advocaten van de drie veroordeelde Italianen gaan in beroep tegen de uitspraak.

Taschlers vader Gottlieb Taschler, voormalig vicevoorzitter van de internationale biatlonfederatie (IBU), kreeg voor de illegale hulp aan zijn zoon een jaar celstraf. De biatleet biatleet zelf werd veroordeeld tot negen maanden cel.