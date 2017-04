Ronde van Vlaanderen-winnaar Gilbert laat Parijs-Roubaix schieten

"Parijs-Roubaix is een zeer aantrekkelijke koers voor me, maar ik zal dit jaar niet meedoen", zegt Gilbert dinsdag in een persbericht van zijn Belgische ploeg. "Ik heb rust nodig en moet herstellen voordat ik aan de koersen in de Ardennen kan gaan denken."

De volgende keer dat de 34-jarige Gilbert in actie zal komen is tijdens de Brabantse Pijl op woensdag 12 april. Ook de Amstel Gold Race (zondag 16 april), de Waalse Pijl (woensdag 19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag 23 april) staan deze maand nog op het programma van de ervaren Waal.

De afmelding van Gilbert komt niet als een verrassing. Parijs-Roubaix is veruit de minste klassieker van de drievoudig winnaar van de Amstel Gold Race, die in 2011 ook nog zegevierde in Luik-Bastenaken Luik. Gilbert reed Parijs-Roubaix pas één keer. Tien jaar geleden eindigde hij als 52e.

Dinsdagochtend zei Patrick Lefevere, ploegbaas van Quick-Step, al dat hij liever wil dat Gilbert ook dit niet van start zal gaan. Daar heeft de renner nu mee ingestemd. "In de Ardennen ben ik er weer bij. Daar zal ik een sterk team vormen met Julian Alaphilippe en Dan Martin."

Boonen

Kopman van de Belgische formatie is zondag Tom Boonen, die zijn loopbaan wil afsluiten met een vijfde zege in de Franse klassieker.

Gilbert heeft er vertrouwen in dat de 36-jarige Boonen opnieuw als eerste over de finish zal komen op de wielerbaan in Roubaix. "Voor een koers als Parijs-Roubaix mis ik de ervaring omdat ik alleen in 2007 van start ging. Tom heeft sterk een team nodig en dat heeft hij nu ook. Ik wens hem alle succes."

Parijs-Roubaix is ruim 257 kilometer lang en begint zondag om 11.05 uur. De verwachte finish is rond 17.15 uur. Vorig jaar ging de zege naar de Australiër Matthew Hayman.