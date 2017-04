Team Sunweb gokt in Parijs-Roubaix op Sinkeldam

Behalve Sinkeldam heeft de Duitse formatie Tom Stamsnijder, Mike Teunissen, de Belgen Bert De Backer en Zico Waeytens, de Duitsers Nikias Arndt en Max Walscheid en de Deen Sören Kragh Andersen geselecteerd voor de kasseienklassieker.

"We hebben enkele specialisten in ons team voor de laatste kasseienkoers dit voorjaar", zegt ploegleider Marc Reef. "Ramon en Bert zaten vorig jaar in de finale nog vooraan." De Backer werd toen zeventiende.

"Mike en Ramon hebben in het verleden de onder-23 versie van Parijs-Roubaix gewonnen", weet Reef.

Agressief

De 28-jarige Sinkeldam won de juniorenkoers in Roubaix in 2011. Sinds zijn entree bij de profs een jaar later wist hij vijf kleinere wedstrijden op zijn naam te schrijven. In 2013 (25e) en 2015 (27e) eindigde hij ook al in de voorhoede bij Parijs-Roubaix.

"Vanaf de Arenberg willen we bij elkaar blijven en agressief koersen", zegt Reef over het strijdplan. "We hopen met zoveel mogelijk mannen aan de finale te beginnen, waar we Ramon zo fris mogelijk willen afleveren."

De 115e editie van Parijs-Roubaix telt 29 kasseistroken. Vorig jaar won de Australiër Mathew Hayman de klassieker.