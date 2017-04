Matthews sprint naar zege in openingsetappe Ronde van Baskenland

Matthews liet in Sarriguren Jay McCarthy (Bora) en Simon Gerrans (Orica) achter zich in de sprint van een klein peloton. Het was voor de Australiër zijn eerste zege in het tenue van Sunweb.

De eerste etappe van de World Tour-koers ging over 153 kilometer en gold gezien het relatief vlakke parcours vooraf als enige kans voor de sprinters. Toppers als Mark Cavendish, Marcel Kittel en André Greipel ontbreken daarom in Baskenland.

De Fransman Julian Alaphilippe ging er in de slotfase op een heuveltje vandoor en pakte een mooie voorsprong op het peloton. Hij werd echter getroffen door een lekke band, waarna Sunweb de koers onder controle hield en Matthews het karwei afmaakte.

Contador

De koers werd vorig jaar gewonnen door Alberto Contador, die ook nu als een van de kanshebbers wordt gezien. De Spanjaard kwam in Sarriguren met achterstand over de meet, maar dat kwam waarschijnlijk door een val in de slotfase. In dat geval wordt het tijdverlies hem kwijtgescholden.

De coureur van Trek krijgt de komende week in jacht op titelprolongatie concurrentie van renners als Alejandro Valverde, Simon Yates en Sergio Henao.

De Nederlandse inbreng blijft beperkt tot zes renners. Lotto-Jumbo vaardigt met Bert-Jan Lindeman en Antwan Tolhoek twee coureurs van eigen bodem af. Tom-Jelte Slagter (Cannondale), Maurits Lammertink (Katusha-Alpecin) en Sam Oomen en Laurens ten Dam (Sunweb) zijn de overige Nederlanders.

De renners krijgen het dinsdag al wat zwaarder. In de slotfase van de rit naar Eltziego moet het peloton twee pittige heuvels over. De koers eindigt zaterdag met een individuele tijdrit.