Boonen geniet ondanks pech van laatste Ronde van Vlaanderen

De 36-jarige Boonen, die aanstaande zondag in Parijs-Roubaix de laatste koers van zijn lange loopbaan rijdt, was zondag veel in beeld in de Ronde van Vlaanderen, maar op 36 kilometer van de streep waren zijn kans verkeken omdat hij op de Taaienberg problemen kreeg met de ketting van zijn fiets.

"Ik had gehoopt op een podiumplaats, maar na die pech waren mijn podiumkansen weg", aldus Boonen tegen Sporza. "Jammer, want ik was aan het genieten van mijn laatste keer. Voor Roubaix verandert dit wel niks. Ik voel mij goed."

De drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen (2005, 2006 en 2012) zag bovendien dat de zege zondag naar een ploegmaat ging. Philippe Gilbert bekroonde een solo van ruim 55 kilometer met de overwinning.

"Al met al is het natuurlijk wel een mooie dag voor onze ploeg. Philippe Gilbert was vandaag onze man en ik heb me met plezier voor hem weggecijferd op de Oude Kwaremont. Hij zei dat hij goed was en dan geloof ik hem."

"Dit was het droomscenario dat we voor ogen hadden. Dit was een nummertje zoals het na de oorlog niet te vaak is opgevoerd."

Sagan

Sagan, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, schakelde zichzelf zondag uit door op 17 kilometer van de streep onderuit te gaan op de Oude Kwaremont. Hij nam de achter hem rijdende Belgen Van Avermaet en Oliver Naesen mee in zijn val.

"Ik heb geen idee hoe ik precies crashte, maar ook dit hoort bij het wielrennen'', schreef Sagan op Instagram. De wereldkampioen verloor bij de val het achterwiel van zijn fiets en moest lang wachten op een nieuw exemplaar. Hij was daardoor direct kansloos in de achtervolging op Gilbert.

"De Ronde van Vlaanderen heeft zijn reputatie weer waargemaakt'', baalde de Slowaak. "Het was een gecompliceerde race, maar ik voelde me goed en zat in de positie dat ik Gilbert op het laatste stuk had kunnen terugpakken. Helaas betekende mijn val dat het voorbij was.''

Van Avermaet

Van Avermaet ging door zeges in de Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem als de topfavoriet van start in de Ronde van Vlaanderen, maar de olympisch kampioen kwam mede door de val van Sagan niet verder dan de tweede plek achter Gilbert.

"Ik kwam hier om te winnen, dus ik ben ontgoocheld", stelde Van Avermaet tegen Sporza.

"Helaas vielen we op de Oude Kwaremont. Anders had er meer ingezeten. Ik ben nog snel overeind gekomen, maar ik wist al dat de koers over was. Als ik daar met Peter kan wegrijden, kon het nog."