Terpstra spreekt van geweldige dag voor Quick-Step in Vlaanderen

"Gilbert is een verdiende winnaar, heel knap als je zo'n lange aanval weet af te ronden", sprak Terpstra tegen de NOS bewonderend over zijn ploeggenoot bij Quick-Step Floors.

Dankzij het sterke optreden van Gilbert en Terpstra verstevigt de Belgische ploeg zijn leidende positie in het ploegenklassement van de World Tour. Quick-Step heeft na zondag 5036 punten, bijna duizend meer dan runner-up BMC.

Gilbert won na een imponerende solo van bijna zestig kilometer. Terpstra finishte een halve minuut later in een groepje met de Belg Greg Van Avermaet en landgenoot Dylan van Baarle op de derde plek.

"Ze hebben enorm hard gereden dat laatste stuk, knap dat Gilbert het vol heeft gehouden. Hij was absoluut de sterkste vandaag", vond Terpstra.

Voor gek verklaard

Terpstra had aanvankelijk niet het gevoel dat zijn benen goed genoeg waren voor een topklassering. "Bij de laatste beklimming van de Oude Kwaremont had ik dit niet meer verwacht. Als je toen had gezegd dat ik derde zou worden, had ik je voor gek verklaard."

"Maar toen vielen ze voor me", doelt Terpstra op de valpartij van Peter Sagan, Greg Van Avermaet en Olivier Naesen. "Ik was net gedemarreerd uit het achtervolgende groepje en toen zag ik ze daar liggen. Ik ben naar het groepje voor me gereden. Toen wist ik dat we op de tweede plek lagen."

In die groep hoefde Terpstra geen kopwerk te doen. "Ik houd niet van verdedigend rijden, maar dat was nu eenmaal zo omdat mijn ploeggenoot vooraan reed. Dylan reed heel sterk vandaag en Van Avermaet ging er ook vol voor."

Komende zondag gaat Terpstra met de Quick-Step-ploeg opnieuw voor succes in Parijs-Roubaix, de klassieker die hij in 2014 won. Zijn ploeggenoot Tom Bonnen (36) rijdt dan zijn laatste wedstrijd en gaat voor zijn vijfde zege in de kasseienklassieker.