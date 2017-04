'Toekomst ziet er ontzettend veelbelovend uit voor Van Baarle'

"Dylan heeft heel veel potentie", prijst Cannondale-Drapac-ploegleider Ken Vanmarcke de 24-jarige Van Baarle in gesprek met NUsport. "Hij is een diesel; als hij eenmaal op gang is, dan is hij écht op gang."

"En die diesel zal de komende jaren alleen maar sterker worden. Waar eindigt dat? Ik weet het niet, maar het ziet er ontzettend veelbelovend uit voor hem. Hij is supergoed bezig, heeft de juiste instelling en laat niets aan het toeval over."

Van Baarle, die vorig jaar zesde werd in 'Vlaanderens Mooiste', hoorde zondag praktisch de hele finale bij de eerste achtervolgers van Gilbert. De Zuid-Hollander reed de laatste kilometers samen met Greg Van Avermaet en Niki Terpstra, die hem klopten in strijd om de tweede en derde plek.

Ondanks het missen van een plaats op het podium, overheerste bij Cannondale de tevredenheid over de prestatie van Van Baarle. Zijn vierde plaats is bovendien een goed teken voor Parijs-Roubaix van volgende week zondag.

"Zeker, die koers ligt hem misschien nog wel beter", stelt Vanmarcke. "Diesels komen in 'Roubaix' nog meer naar voren. Maar dan moet hij wel net als zondag geen pech hebben."

Ultratalenten

Die pech was er zondag wel bij Sep Vanmarcke, de jongere broer van Ken Vanmarcke die als kopman van Cannondale begon aan de Ronde van Vlaanderen. De 28-jarige Belg ging op ruim vijftig kilometer van de streep hard onderuit terwijl hij in de spits van de koers reed en hield een gebroken vinger over aan die crash.

"Natuurlijk was het echt heel hard dat Sep viel", aldus Ken Vanmarcke. "Hij is mijn broer, dus ik ga niet zeggen dat het me niks deed."

"Maar ik heb dit al duizend keer duidelijk proberen te maken, hoewel niemand me lijkt te geloven: ik ben hier als ploegleider van Cannondale-Drapac. Het is mijn taak om de rest van de ploeg ook zoveel mogelijk te ondersteunen, dus ik moest de knop omzetten en me honderd procent op Dylan richten."

Vanmarcke zag vervolgens dat Van Baarle ondanks verwoede pogingen het gat met Gilbert niet meer wist te dichten. "We bleven in de zege geloven, want Gilbert had ook een inzinking kunnen krijgen. Maar alle lof voor wat Gilbert gedaan heeft: hij is een van die ultratalenten die dit voor elkaar kan krijgen."